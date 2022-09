MVV verteilt Warnwesten für Kinder

Gerade zum Start des neuen Kindergarten- und Schuljahres und angesichts der bevorstehenden dunkleren Jahreszeiten ist Verkehrssicherheit ein relevantes Thema. Dazu gehört neben der Vermittlung der wichtigsten Verhaltensregeln auch das Tragen auffälliger Kleidung im Straßenverkehr. Aus diesem Grund verteilt der MVV auch in diesem Jahr wieder Warnwesten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren an Kindergärten und -tagesstätten im MVV-Raum.

„Mit unserer Aktion möchten wir die Sichtbarkeit der kleinsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhöhen und die ersten Schritte der Kinder im Straßenverkehr sicherer machen“, so MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch. „Gerade an dunklen Herbst- und Wintermorgen sowie in den dämmrigen Spätnachmittag- und Abendstunden tragen helle Kleidung und Leuchtwesten dazu bei, im Straßenverkehr besser gesehen zu werden und die Sicherheit zu erhöhen.“

Sets von bis zu maximal 50 Warnwesten können ab sofort und nur solange der Vorrat reicht unter kundendialog@mvv-muenchen.de bestellt werden.