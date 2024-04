Nach Handel mit Betäubungsmittel festgenommen

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 14:15 Uhr, wurden ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau und ein 16-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet von Münchner Polizeikräften dabei beobachtet, wie sie in einer Parkanlage einem 22-Jährigen mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen Betäubungsmittel verkauften.

Alle drei Tatverdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Bei dem 23- und 16-Jährigen konnte neben dem Betäubungsmittel zudem Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich dabei um Geld aus vorherigen Rauschgiftgeschäften handeln.

In unmittelbarer Nähe konnte durch die Beamten ein Rauschgiftdepot aufgefunden werden, indem sich weitere Betäubungsmittel befanden. Dies konnte dem 23- und 16-Jährigen zugeordnet und daraufhin sichergestellt werden.

Gegen den 23- und 16-Jährigen wird jetzt wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt. Die zwei Tatverdächtigen wurden im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehle erlassen.

Der 22-Jährige wurde wegen des illegalen Erwerbs von Betäubungsmitteln angezeigt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 83 (Rauschgiftdelikte) dauern an.