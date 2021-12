Nach Sexualdelikt fesgenommen

Eine 18-Jährige aus dem Landkreis Erding befand sich in den Abendstunden des Samstag, 27.11.2021 am Karlsplatz (Stachus). Dort lernte sie den späteren Tatverdächtigen kennen. In der Folge bot ihr der Tatverdächtige an, sie mit einem E-Scooter zu einem Bekannten zu bringen.

Als die beiden gegen 01:30 Uhr durch eine Parkanlage in der Nähe der Wittelsbacher Brücke fuhren, drückte der Täter sie mit Gewalt zu Boden und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.

Durch umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 15 (Sexualdelikte) konnte ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger identifiziert werden. Dieser konnte am Mittwoch, 22.12.2021 durch Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) in der Sonnenstraße festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 22.12.2021, einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Das Kommissariat 15 führt die Ermittlungen fort.