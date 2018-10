Neu: Chalet Salena – luxury & private lodge

Im Südtiroler Gsiesertal wurden sieben traumhaft schöne, edel ausgestattete Luxus-Spa-Chalets in schönster Lage mit Dolomitenblick eröffnet. Urlaub in völliger Privatsphäre und Freiheit ist das Motto in der gemütlichen Lodge voll modernem Luxus und exklusivem Service. In der eigenen Sauna sowie im privaten Whirlpool erleben Gäste des neuen Chalet Salena ungestörten Wellnessgenuss. Die Naturkulisse ist überwältigend. Das Gsiesertal gehört zu Europas größtem Langlaufkarussell mit mehr als 1.300 Loipenkilometern. Es ist ein idealer Ausgangspunkt für Skiausflüge zum Kronplatz oder in das Skigebiet 3 Zinnen Dolomites. Schneeschuhwandern, Rodeln, Tourenskigehen und vieles mehr entführen Wintergenießer in die verschneite Natur. Nur drei Minuten von den neuen Luxus-Spa-Chalets liegt das Fünf-Sterne-Hotel Quelle – die Annehmlichkeiten des Luxushotels können auch von den Chalet-Gästen genützt werden – vom „Luxury Wellness & Spa“ auf 3.500 m² bis zum Gourmetdinner.

Fünf-Sterne-Service im neuen Privat-Chalet

Werbung / Anzeige

Sarah Steinmair, die herzliche Gastgeberin im Chalet Salena, verbindet in ihrer Lodge die große Urlaubsfreiheit, die ein Appartement bietet, mit dem angenehmen Service und den zahlreichen Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Hotels. Das neue Wohnambiente liegt inmitten von Natur pur. Alle Appartements (85 bis 105 m²) geben von der großzügigen, privaten Loggia den Blick in die Berge frei. Dem Gast fehlt es an nichts – von der Design-Küche samt Essecke, vom eleganten Wohnbereich über zwei getrennte Schlafzimmer mit jeweils getrennten Luxusbädern, vom Home Cinema System über Romantic fire bis hin zu Gesundheits-Schlafsystemen – das Chalet Salena ist auf höchstem Niveau ausgestattet. Der Morgen startet wie im Bilderbuch. Der Salena-Schlemmerservice ist im Preis inbegriffen und bringt ein köstliches Frühstück in das private Urlaubszuhause. Auch die gewünschte Zeitung wird mitgeliefert. Bei der Ankunft steht eine Südtiroler Marende für die erste Stärkung bereit. Täglich ist der Kühlschrank gefüllt mit „Sarahs süßen Überraschungen“. Dazu stehen jederzeit feinster Kaffee und Tee nach Belieben zur Verfügung. Der Einkaufsservice ist ein Hit. Der Hobbykoch wählt zwischen verschiedenen Themen-Einkaufstaschen mit Rezepten zum Selberkochen und lässt alle Zutaten in das Chalet bringen. Ein besonderes Highlight: Der Pfandl-Service: wer die Küche lieber kalt lässt, bestellt frisch zubereitete, köstliche Gerichte, die im großen Bräter ins Chalet kommen. Täglich frische Bade-Frotteewäsche, ein kuscheliger Bademantel und Fell-Pantoffel sowie Bettwäschewechsel auf Wunsch zählen ebenso zu den Inklusivleistungen wie die tägliche Reinigung des Chalets. Der Concierge hat täglich von 7.30 bis 21 Uhr ein offenes Ohr für die Wünsche der Chalet-Gäste. Auf Wunsch kommen auch die Masseure in das Chalet.

Wellness im großen Stil und Aktivprogramm inklusive

Wer in dem neuen Chalet Salena wohnt, erlebt Wellnessurlaub vom Feinsten. Das Schwesternhotel Quelle gleich nebenan ist ein Belvita Leading Wellness Hotel und gilt als eines der besten Fünfsterne-Hotels in Italien (Trivago Award 2018). Herzstück des exklusiven Hauses ist der über 3.500 m2 große, wunderschön und abwechslungsreich gestaltete Wellness- und Spa-Bereich. Die Genießer erwarten sieben In- und Outdoor-Pools (darunter ein 20 Meter Infinity-Sportpool), zehn Themensaunen und einzigartige Relax- und Ruhezonen. Ein unvergleichliches Erlebnis bietet die erste Schneesauna im Alpenraum. Zudem sind aktive Gäste herzlich eingeladen, am vielseitigen Aktivprogramm teilzunehmen. Die Auswahl ist groß: eine Dämmerungswanderung mit duftendem Glühwein, ein Langlaufkurs für Anfänger und Könner, viel Spaß beim Gaudi-Biathlon im Weltcup-Stadion Antholz, eine gemütliche Wanderung zur Hausalm mit Hutessen und einer lustigen Rodelpartie, … Täglich verkehrt der Shuttleservice in das Skigebiet Kronplatz. Schneeschuhe gibt es im Hotel kostenlos zu leihen.

MED SPA: Neue Kooperation

Die neue exklusive Zusammenarbeit und Kooperation des Hotel Quelle Nature SPA Resort mit der legendären BRIXSANA Privatklinik in Brixen, nur 60 Autominuten entfernt, gewährt Hotel- und Chalet-Gästen ein Behandlungsspektrum von den besten Ärzten des Landes. Sämtliche medizinische Leistungen der Klinik können mit einem Urlaub verbunden werden. Nähere Informationen auf www.hotel-quelle.com.