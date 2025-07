Neubau der Feuerwache 3 in Laim

Ein weiterer Schritt zur neuen Feuerwache 3 in Laim: Der Kommunalausschuss und der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats haben gemeinsam beschlossen, den Neubau an der Landsberger Straße 332 an einen Generalübernehmer zu vergeben. Im Rahmen eines Bauvertrags soll dieser für die Stadt die Planungs- und Bauleistungen der neuen Feuerwache durchführen. Das verkürzt die Bauzeit und das Projekt kann in möglichst kurzer Zeit realisiert werden.

Der Neubau in Laim ersetzt künftig die derzeitige Feuerwache 3 an der Schwanthalerhöhe. Der Umzug soll sicherstellen, dass die Berufsfeuerwehr auch in Zukunft alle Orte im Münchner Westen innerhalb der sogenannten Hilfsfrist von zehn Minuten erreicht. Das Grundstück nutzt aktuell noch die Deutsche Bahn für die Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke. Ende 2026 wird es für die Stadt frei.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller: „Ich freue mich, dass der Münchner Westen in den kommenden Jahren eine neue Feuerwache bekommt. Die Verlegung der Feuerwache 3 nach Laim wird dazu beitragen, die Reaktionszeit der Berufsfeuerwehr weiter zu optimieren und die Hilfsfrist auch künftig zu jeder Tages- und Nachtzeit einzuhalten.“

Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble: „Die Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist ist eines der wichtigsten Ziele der Feuerwehr. Mit dem neuen Standort in Laim können wir in Laim, Nymphenburg und Großhadern noch schnellere Hilfe garantieren.“

Edwin Grodeke, Leiter des Kommunalreferats: „Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen idealen Standort auf einem städtischen Grundstück gefunden haben und auch mit der Deutschen Bahn die frühere Räumung verhandeln konnten. Aufgrund der Vergabe an einen Generalübernehmer, der die funktionalen Abläufe und die hohen technischen Anforderungen koordiniert, beschleunigen wir das Verfahren und sparen der Landeshauptstadt München die Kosten für einen Interimsstandort. Für den zukünftigen Fußgänger- und Fahrradsteg wird innerhalb des Grundstücks ein zehn Meter breiter Streifen freigehalten, um dort künftig Handlungsspielraum zu haben.“