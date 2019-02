Neue Heimat für die Münchner Sprayer-Szene

Die Markthallen München (MHM) stellen eine Außenmauer des Großmarktgeländes in Sendling für Streetart zur Verfügung. Am Teilstück der Thalkirchner Straße, zwischen Tumblingerstraße und Lagerhausstraße, befindet sich die Halle 6, an deren Backsteinfassade sich Sprayer künftig legal künstlerisch verewigen dürfen. Die bislang dafür genutzte denkmalgeschützte Wand an der Tumblingerstraße wird saniert, weshalb das benachbarte Viehhofgelände als Raum für die Münchner Sprayer-Szene wegfällt. Der seitens der FDP – HUT Stadtratsfraktion vorgeschlagene Standort Lagerhausstraße kommt nicht in Betracht. Der neuen Kommunalreferentin Kristina Frank ist Streetart als urbane Kunstform aber sehr wichtig, weshalb eine Alternative gesucht und gefunden wurde.

Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin der MHM: „Der Umzug vom Viehhof zum Großmarkt bietet den Münchner Streetart-Künstlern neuen Raum zur kreativen Gestaltung. Auf der langgezogenen, bislang tristen Backsteinwand der Halle 6 ist viel Platz für temporäre Kunst. Diese Art der kulturellen Zwischennutzung bereichert und belebt das Stadtbild. Ich könnte mir dort sehr gut einen jährlichen Gestaltungswettbewerb vorstellen, bei dem die Künstler ihre Kunstwerke präsentieren dürfen.“ Die MHM werden das Kulturreferat um die Koordinierung der künstlerischen Gestaltung vor Ort bitten.