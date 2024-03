Neue P+R-Anlage Neuperlach Süd eröffnet

Oberbürgermeister Dieter Reiter, Mobilitätsreferent Georg Dunkel, P+R-Geschäftsführer Wolfgang Großmann und Dr. Bernhard Boeck, Leiter Immobilien der Stadtwerke München (SWM) haben das neue Park-and-Ride-Parkhaus am U- und S-Bahnhof Neuperlach Süd, Carl-Wery-Straße 37, eröffnet.

Die neue Anlage bietet Platz für bis zu 770 Fahrzeuge auf insgesamt 20 jeweils halbgeschossig versetzten Parkebenen sowie Lademöglichkeiten für bis zu 72 Elektroautos und acht barrierefreie Stellplätze. Pendler*innen können ihr Auto im neuen Parkhaus für 1,50 Euro pro Tag abstellen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Den Bau des neuen Parkhauses nach einem Entwurf des Wiener Architekturbüros Delugan-Meissl Architects in Arbeitsgemeinschaft mit Maisch Wolf Architekten, München, verantwortete der Immobilien-Bereich der Stadtwerke München. Betrieben wird die Anlage ab sofort von der städtischen P+R Park und Ride GmbH. Oberbürgermeister Dieter Reiter: „München ist ein hochattraktiver Wirtschaftsstandort. Das zeigt sich auch an den täglichen Pendlerzahlen. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute ein weiteres modernes P+R-Parkhaus mit 770 Stellplätzen mit direkter Anbindung an die U- und S-Bahn eröffnen können. Wir haben damit eine weitere attraktive Möglichkeit geschaffen, dass Menschen am Stadtrand einfach und komfortabel vom Auto auf den ÖPNV umsteigen können und damit den Verkehr in unserer Innenstadt entlasten.“

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Das neue Parkhaus am Bahnhof Neuperlach Süd ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ansatzes des Parkraummanagements, das zum Ziel hat, Immissionen zu mindern, die Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel außerhalb des Stadtzentrums zu erhöhen und so dem Wirtschaftsverkehr, aber vor allem den Menschen, mehr Platz in der beengten Innenstadt zu verschaffen. Mit dem neuen Parkhaus ist ein zukunftsweisender Bau gelungen.“

Dr. Bernhard Boeck, Leiter SWM Immobilien: „Die SWM haben das neue P+R Parkhaus als städtebaulich prägenden und architektonisch ansprechenden Bau realisiert. Die teilgeöffnete Fassade aus überlappenden Metallpaneelen ermöglicht ein offenes Parkhaus, bei dem gleichzeitig die Schalldämmung für die Umgebung vollständig gewährleistet ist. Auf dem Dach erzeugt eine PV-Anlage Strom, und im Parkhaus wurden über 70 Ladesäulen für Elektroautos installiert.“

P+R-Geschäftsführer Wolfgang Großmann: „Mit fast 480 Pkw-Stellplätzen war der alte P+R Parkplatz Neuperlach Süd früher die drittgrößte P+R-Anlage im Stadtgebiet München. Während der Überbauung des gesamten Areals konnten wir durch verschiedene Provisorien zwar ein Behelfsangebot an P+R-Stellplätzen aufrechterhalten, aber es gab naturgemäß zahlreiche Einschränkungen. Wir freuen uns deshalb sehr, unseren Kundinnen und Kunden ab heute nun an diesem wichtigen Standort mit U- und S-Bahnanschluss wieder ein attraktives und modernes P+R-Angebot mit 770 Pkw-Stellplätzen in einem modernen Parkhaus zur Verfügung stellen zu können.“

Da verschiedene Gutachten für die P+R-Anlage in Neuperlach Süd einen zusätzlichen Bedarf von rund 300 Stellplätzen aufgezeigt hatten, hatte der Stadtrat im Oktober 2018 ihren Neubau beschlossen. Mit dem Neubau stehen künftig rund 60 Prozent mehr Stellplätze als bisher zur Verfügung. Ziel ist es, den Verkehr in Richtung Innenstadt außerhalb abzufangen und den Bürger*innen die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu erleichtern. Um das P+R-Angebot im stark frequentierten Einzugsgebiet Neuperlach Süd trotz des vorübergehenden Wegfalls der ursprünglichen P+R-Anlage aufrecht zu erhalten und Parksuchverkehr in den umliegenden Gebieten möglichst zu vermeiden, wurden provisorische Stellplätze an der Carl-Wery-Straße eingerichtet. Diese werden nun stillgelegt.