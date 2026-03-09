Neue Serienrolle für MARKUS ERTELT – „Ein Hof zum Verlieben“ nach „GZSZ“

vom Bösewicht in „GZSZ“ und „Tatort“ über den Psychologen in „Sturm der Liebe“ bis hin zum Actionhelden im Bollywood-Film „Shivaay“ – Schauspieler Markus Ertelt liebt es, in Charaktere mit Ecken und Kanten zu schlüpfen. Eine ganz andere Seite zeigt der 47-Jährige nun aber im Hauptcast der neuen Sat.1-Serie „Ein Hof zum Verlieben“ (Mo–Fr, 18 Uhr). Als Polizist Moritz Fischer liegt ihm die idyllische Dorfgemeinschaft rund um den Apfelhof von Diana Staehly am Herzen und er behält am beschaulichen Bodensee alles im Blick. Zumindest solange, bis seine „heile Welt“ ausgerechnet von der eigenen vierköpfigen Familie (gespielt von Susan Hoecke, Nikolaus Lessky und Michel Ben Seidel) durcheinandergerüttelt wird. Die Fans des TV-Lieblings dürfen sich also auf Emotionen statt Stunts freuen. Letztere hat Markus Ertelt übrigens immer selbst gedreht. Schließlich ist der Schauspieler auch Extremsportler und Coach und gibt seine Erfahrungen u. a. im Trainings-Guide „365 Tage Fitness“ (HEEL Verlag) weiter. Auf seine Rolle als sensibler Familienvater hat ihn jedoch nicht das Fitnessstudio vorbereitet, sondern das echte Leben:

Der gebürtige Stuttgarter ist Papa von 10-jährigen Zwillingsmädchen, die er vor allem während seiner Drehzeit fürs RTL-Format „Showdown – Die Wüsten-Challenge“ in der Sierra Nevada in Spanien schmerzlich vermisst hat. Allerdings hat er sein Versprechen gehalten: Er ist mit dem Sieg nach Hause gekommen. Tatsächlich nicht sein erster sportlicher Erfolg. Bereits zwei Jahre zuvor wurde Markus Ertelt 2017 Teamweltmeister im 24-Stunden-Extremhindernislauf „World’s Toughest Mudder“ in Las Vegas – und verpasste glatt die Frühgeburt seiner Mädels Elin und Mina.

Sportlich durch den Familienalltag

Sport ist neben dem Schauspiel sein Leben. Schon in seiner Jugend hat es Markus Ertelt nach den Theaterproben der Schul-AG seinem Vater und den beiden Brüdern gleichgetan und Leichtathletik gemacht. Es folgten erste Erfahrungen im Taekwondo (bis zum schwarzen Gürtel), dann im Kickboxen (2. Dan) und 2002 hat er mit dem „Extreme Man“ seinen ersten Hindernislauf absolviert. Während andere bei Schweiß, Schlamm und matschigen Wasserschluchten das Handtuch werfen, geht’s für Markus Ertelt erst richtig los. „Es ist nie zu spät, um anzufangen. Es geht darum, eigene Grenzen zu überschreiten und etwas zu schaffen, was man sich vorher nicht zugetraut hat. Von der Erfahrung profitiert man letztlich beruflich und privat“, weiß der 47-Jährige und sorgt als Mitorganisator von Europas härtestem Hindernislauf „GETTINGTOUGH“ in Oberhof für Action unter 1.500 Sportlern, die im Juni 2026 wieder von hunderten Zuschauern angefeuert werden. Auch seine Töchter hat Markus Ertelt bereits mit dem Fitnessfieber infiziert. „Ich hatte mein Training dem Familienleben angepasst und irgendwann haben Elin und Mina einfach mitgemacht.“

Von Stuttgart an die Küste: Neues Leben an der Ostsee

Zum Durchatmen kommt der Zweifachpapa inzwischen an der Ostseeküste. Markus Ertelt hat nämlich mit der Familie in 2025 die Heimat Stuttgart verlassen und ist auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gezogen, um das geplante Haus seines unerwartet verstorbenen Ex-Schwagers nach dessen Architekturgrundriss zu bauen. Zusammen mit seiner Schwester Debora betreibt der Schauspieler in den Sonnenmonaten zudem die Sommerbar „Aperitivo“ an der Tanzschule „Alte Försterei Wieck“: „Wir wohnen und arbeiten dort, wo andere Urlaub machen und wo sonst lässt es sich so gut auf Castings vorbereiten oder Text lernen als beim Joggen am Meer zwischen Bodden, Strand und blühenden Wiesen?“

Mehr Infos über Markus Ertelt unter https://www.instagram.com/markus_ertelt und https://www.filmmakers.eu/de/actors/markus-ertelt.