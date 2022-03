Neuer Name für neues Quartier: Bayernkaserne wird zu Neufreimann – mit rund 5.500 Wohnungen

Neufreimann soll das neue Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne heißen. Der Name wurde aus über 300 Vorschlägen, die die Münchner Bürger*innen in einem Wettbewerb eingereicht haben, ausgewählt. Das neue Quartier an der Heidemannstraße steht für bunte Vielfalt und soll mit seiner zukunftsweisenden Bebauung seine eigene Identität entwickeln.

Um einen passenden Namen für das geschichtsträchtige Areal zu finden, wurde die Münchner Bevölkerung zur Beteiligung eingeladen. Über 300 Vorschläge sind eingegangen, die von einer Jury aus Vertretern*innen der Stadt München und des Bezirksausschusses 12 Schwabing – Freimann ausgezählt und geprüft wurden. 14 überzeugende Namensvorschläge wurden zur finalen Abstimmung vom Bezirksausschuss 12 freigegeben, die nun in letzter Instanz von den Freimanner*innen ausgewählt werden konnten. Die hohe Zahl an Einsendungen belegt, wie wichtig den Freimanner*innen die Namenswahl für ihr Quartier war. Die endgültige Abstimmung und damit die Entscheidung für Neufreimann fand nach intensiver Debatte in nichtöffentlicher Sitzung des Bezirksausschusses 12 statt. Für die kreativsten Vorschläge hat der Bezirksausschuss Preise zur Verfügung gestellt. Die Sieger*innen werden in Kürze informiert.

Das neue Quartier mit rund 5.500 Wohnungen wird über die Jahre in einem gemeinsamen Prozess mit Bauherren, Stadtverwaltung und den Bewohner*innen entwickelt. Es soll für eine Quartierskultur stehen, die den Zusammenhalt fördert und langfristig zu einer lebendigen, aktiven Nachbarschaft beiträgt. Mit der nun auf Basis des Namens erfolgenden Entwicklung eines visuellen Erscheinungsbildes und Logos geht das Konzept in die nächste Phase.

Unter www.muenchen.de/bayernkaserne finden sich weitere Informationen zum Projekt.