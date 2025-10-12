Neuer Teilnehmerrekord beim MARATHON MÜNCHEN by Brooks

28.500 Läuferinnen und Läufer feiern Laufsport

Der neue MARATHON MÜNCHEN by Brooks 2025 startet mit einem historischen Erfolg: 28.500 Teilnehmer*innen machten die Premiere unter neuer Leitung zu einem unvergesslichen Laufevent. Aufgeteilt in 6.500 Marathon-, 13.500 Halbmarathon-, 4.000 10-Kilometer-Läufer*innen, 2.600 Staffelläufer*innen, 800 Friendship-Run-Teilnehmende und 1.100 Kinder beim Kids Run, feierte München einen neuen Teilnehmerrekord.

Sportliche Highlights und Spitzenleistungen

Bei den Marathon-Elitefeldern triumphierten Nina Voelckel (2:31:33) und Gabriel Lautenschlager (2:18:28) nach einem packenden Rennen über 42,195 Kilometer. Im Halbmarathon setzte Sebastian Hendel (SCC Berlin) ein Ausrufezeichen: In einer Zeit von 1:04:01 Stunden sicherte er sich den Sieg. Dr. Laura Hottenrott gewann bei den Frauen den Halbmarathon in 1:12:08 Stunden. Bei den Marathon-Frauen sorgte das Duell zwischen Kristina Hendel (2:26:40 Stunden, SCC Berlin) und Nina Voelckel (Laufteam Kassel) für Begeisterung auf dem neuen, flachen Innenstadt-Kurs. Über 150.000 begeisterte Zuschauer*innen säumten die Strecke und feuerten die Teilnehmenden an.

Begeisterte Stadt

Der Schirmherr des Marathons, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, würdigte das Event: „Ich finde es toll, dass heute auch so wahnsinnig viele Menschen mitlaufen. Ich freue mich wirklich, dass alles passt und ich hoffe, alle hatten Spaß und kommen gesund an. Ich finde gerade diese Mischung zwischen Menschen, die das als Spitzensport betreiben und die es als Breitensport sehen, eine tollen Mix. Das ist, glaub ich, der ideale Auftakt.“

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann, der den Marathon miteröffnete, betonte: „Ich freue mich richtig, dass dieser Marathon in dieser Form und mit einer neuen Rekordzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfindet und das gleichzeitig mit einem klaren Bekenntnis der Veranstalter für die Bewerbung für die Olympischen Spiele.“

Runners Festival & Rahmenprogramm: drei Tage voller Bewegung

Das Runners Festival by Brooks im Olympiapark bildete das emotionale Zentrum des Marathon-Wochenendes. Mit Sportausstellern, Live-Musik, DJ-Sets, Recovery-Zonen, Test-Events, Kids Run und dem Friendship Run by Brooks x parkrun lockte über drei Tage 80.000 Besucher*innen und sorgte für Festivalstimmung rund um den Hans-Jochen-Vogel-Platz

Unter dem Motto „Make It Yours. Run Munich.“ wurde der Marathon zu einem Fest der Vielfalt, Bewegung und Gemeinschaft. Mit dem neuen Ein-Runden-Kurs durch die Innenstadt, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Marienplatz, Englischen Garten, Siegestor und Werksviertel, setzte München neue Maßstäbe für City-Marathons in Europa.

Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks 2025 markiert einen Meilenstein: Teilnehmerrekord, 150.000 begeisterte Zuschauer und eine Stadt, die läuft. Die Veranstalter ziehen ein rundum positives Fazit und blicken optimistisch auf die kommenden Jahre:

„Wir sind überwältigt von diesem großartigen Zuspruch der 150.000 Münchnerinnen und Münchner an der Strecke, die unsere Läuferinnen und Läufer zu sportlichen Höchstleistungen angespornt haben“, sagt Fabian Schäfer, Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH. „Unsere Premiere war ein voller Erfolg – ein Zeichen, dass München bereit ist für den nächsten Schritt als moderne Laufmetropole.“

Laura Bauer, Rennleiterin des MARATHON MÜNCHEN by Brooks, betont: „Der Dank gilt unseren Partnern, den 1.200 Volunteers, den Behörden und natürlich allen Läuferinnen und Läufern – ohne euch wäre dieses Event nicht das geworden, was es ist. Großartig“

Anton Martić, ebenfalls Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH, ergänzt: „Dieser Marathon hat gezeigt, dass Sport, Stadt und Menschen hier perfekt zusammenfinden und wie viel Potenttial in dieser Veranstaltung steckt. Die Emotionen an der Strecke, die Begeisterung im Olympiapark und die positive Energie haben uns alle getragen.“