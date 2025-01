Neues Bachfest in München 2025: Bach für alle und mit allen

„Alle können mitmachen“ ist die Devise des ersten partizipativen Festivals, bei dem sich alles um Johann Sebastian Bach dreht. Das Bachfest München findet von 31. Oktober bis 30. November 2025 statt. Wer zum Festival beitragen will, kann sich jetzt noch melden.

ohann Sebastian Bach hat gerne mit seiner großen Familie und Freunden musiziert. Dieses Erlebnis des gemeinsamen und Grenzen überschreitenden Musizierens wird 2025 im Sinne Bachs in München und ganz Bayern auf einmalige Weise zelebriert: Beim ersten partizipativen Bachfest.

Jede und jeder kann mitmachen und Teil dieses Musikfestivals werden. Hansjörg Albrecht, Dirigent und Konzertorganist sowie bis 2023 künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chors, hat erreicht, dass die Neue Bachgesellschaft in Leipzig der Stadt München den Zuschlag für das 99. Bachfest erteilt hat. „Wir freuen uns über so viele Mitwirkende, die sich jetzt schon angemeldet haben. Bach für alle – das werden spannende und überraschende Begegnungen.“

Wie groß das Engagement der Münchnerinnen und Münchner ist, das Kulturleben der Stadt mit viel Eigeninitiative zu gestalten, haben in der jüngsten Vergangenheit bereits zwei partizipative Festivals gezeigt: Das Flower Power Festival 2023 und das Faust-Festival München 2018, jeweils geleitet von der Münchner Kulturmanagerin Anna Kleeblatt.

Nun also Bach. Von 31. Oktober bis 30. November 2025 trägt ein vielfältiges Programm, gestaltet von zahlreichen Kulturschaffenden, dazu bei, Johann Sebastian Bach mit seinem Werk in unterschiedlichsten Formaten zu erleben. Und oft auch anders als erwartet. Knapp 100 Veranstaltungen sind jetzt schon angekündigt.

Ins Leben gerufen hat das Festival Anna Kleeblatt gemeinsam mit Hansjörg Albrecht und Stephanie Jenke, Geschäftsführerin der Gasteig München GmbH. Der Gasteig HP8 wird Festivalzentrum des Bachfest 2025 sein. „Bei einem großen Musikfestival in ganz München darf der Gasteig natürlich nicht fehlen”, sagt Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Mir schwebt vor, im Gasteig HP8 das Genie Bach mal aus einem ganz neuen Blickwinkel wahrzunehmen.“ Es gibt dieses Mal auch einen weiteren Treffpunkt für Gäste und Akteur*innen: Das Cafe Luitpold in der Münchener Innenstadt.

Für die Neue Bachgesellschaft ist der Ansatz der Partizipation neu. Für München bewährte Praxis. „Schon jetzt haben zahlreiche Ensembles ihre Teilnahme am Bachfest zugesichert. Und nach wie vor freuen wir uns über möglichst viele weitere Anmeldungen“, so die Festivalleiterin Anna Kleeblatt. „Es funktioniert wie bei den vorherigen Festivals. Alle Programmpartner*innen veranstalten auf eigene Rechnung und eigenes Risiko ihren Beitrag. Dabei haben sie eine größtmögliche Freiheit in der Gestaltung. Wir kuratieren nicht, sondern schauen allenfalls darauf, dass an einem Wochenende nicht zehn Mal dasselbe Konzert stattfindet. Wir übernehmen die Kommunikation aller Festivalbeiträge und unterstützen bei der Bewerbung.“

Wer das Programm bereichern möchte, muss kein komplettes Orgelkonzert anbieten. Es kann lediglich ein Stück von Bach im Rahmen eines Konzertes oder Gottesdienstes als Beitrag sein. Auch Laienmusikerinnen und -musiker, Kirchenchöre, Musikschulen und Schulen sind beim Bachfest herzlich willkommen. Dass der partizipative Ansatz nicht nur funktioniert, sondern von den Mitstreitenden gerne angenommen wird, haben die Festivals 2018 und 2023 gezeigt. Anna Kleeblatt: „Wir haben festgestellt, dass sich wirklich sehr viele Menschen in der Stadt und der Region eingeladen fühlen, mitzumachen und gemeinsam Neues zu entdecken. Zwar liegt der Schwerpunkt des Bachfestes auf München, aber zum Beispiel zum Orgelmarathon sind Akteur*innen in ganz Bayern eingeladen.“

Das 99. Bachfest steht unter dem Motto „Universum Bach“. Und dieses geht weit über die Musik hinaus. So gibt es zum Beispiel Bach-Salongespräche und musikalische und szenische Improvisationen. Ein Schmankerl verspricht das verjazzte Weihnachtsoratorium zu werden. Und natürlich spielt die Orgel immer wieder eine Rolle, etwa beim Bach-Orgel-Marathon vom 14. bis 16. November. Die Münchner Volkshochschule wird mit zahlreichen Veranstaltungen präsent sein, das Hofspielhaus ist ebenso mit dabei wie das Deutsche Museum und die Hochschule für Musik und Theater München. Das Programm entwickelt sich ständig weiter und Mitwirkende sind willkommen und können sich unter partner@bachfest.info melden.

Bereits 1925 fand ein „Erstes Münchener Bachfest“ des Münchener Bach-Vereins statt. 100 Jahre später ist München erneut und zwar zum vierten Mal gastgebende Stadt. Mit dem Bachfest München 2025 knüpft das Festival an die Bach-Tradition Münchens an. Vor allem der 1981 verstorbene Dirigent, Chorleiter und Organist Karl Richter, einer der bekanntesten Interpreten der Musik Johann Sebastian Bachs und Gründer des Bach-Chores München, machte die bayerische Landeshauptstadt zur international anerkannten Bach-Metropole.

Auszüge aus dem Programm:

Eröffnungswochenende 31.10.–2.11.2025

Sonntag, 2.11.2025: Eröffnungskonzert in der Isarphilharmonie, München

Freitag, Samstag und Sonntag, 31.10.–2.11.2025: Kantaten-RING 1725 (Kantatenzyklus mit 32 geistl. Kantaten)

Wochenende mit Chorkonzerten 7.–9.11.2025

Bach-Chormusik in ganz Bayern

Bach-Orgel-Marathon 14.–16.11.2025

Bach-Orgelmusik in ganz Bayern

Tanz und Bach modern 21.–23.11.2025

Tanzprojekte mit Musik von Bach

Jazz und klassische Moderne (B-A-C-H)

Abschlusswochenende 28.–30.11.2025

Bayern singt und musiziert