Neues „Mental Health Arts Festival“ im Gasteig HP8

Der Gasteig als mentale Tankstelle

Am 8. Juli gibt es beim neuen „Mental Health Arts Festival“ im Gasteig HP8 ein unterhaltsames Mitmach-Programm für psychische Fitness. Mit dabei: Indie-Pop-Sängerin Antje Schomaker und Regisseurin Caroline Link. Der Eintritt ist frei.



Schon mal selbst einen Poetry Slam Text geschrieben? Persönliche Erfahrungen als Comics gezeichnet? Beim Go Sing Choir gemeinsam mit anderen einen Popsong gesungen oder Qigong an der Isar gemacht? Einen Tag lang kann man im Gasteig HP8 bei fast 50 Veranstaltungen ausprobieren, wie Kunst und Kultur die mentale Fitness stärken. Die meisten davon sind Workshops zum Mitmachen. Daneben finden Konzerte, Theater und Diskussionen statt.

Bei der Eröffnungs-Veranstaltung um 12:30 Uhr geht es zwischen zwei Poetry-Slam-Auftritten in einem Panel um die Frage, warum das Thema mentale Gesundheit eine Plattform wie den Gasteig HP8 braucht.

„Wie es um unsere seelische Gesundheit steht, ist eines der brennendsten Themen unserer Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Bei uns geschieht das in Form eines Festivals. Wir zeigen: Das kann auch Spaß machen“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Viele von uns kennen in ihrem Umfeld Menschen, die von Burn-out, Depressionen oder Angstzuständen betroffen sind. Und trotzdem wird kaum offen darüber gesprochen. Das wollen wir ändern.“

Dass Kultur unterhält und gleichzeitig guttut, erlebt man zum Beispiel beim Konzert der deutschen Indie-Pop-Sängerin Antje Schomaker in der Isarphilharmonie. In ihren Liedern über ihr eigenes Leben macht sie Mut und heilt so manche seelische Wunde bei anderen. Denn sie kennt auch die Schattenseiten: Bereits am Nachmittag nimmt Schomaker an einer Diskussion über Leistungsdruck und Burn-out in der Musikbranche teil.

Schomakers Konzert am Abend ergänzen die zwei Deaf-Performerinnen Irina Remlein und Ilknur Warnecke. Selbst taub präsentieren sie parallel zum Sound von Schomaker eine Performance – und lassen Musik durch Gebärdensprache sichtbar, barrierefrei und mit allen Sinnen wahrnehmbar werden.

Expert*innen, Betroffene und Künstler*innen beleuchten das Thema zusätzlich in Vorträgen, Panels und Diskussionen aus unterschiedlichen Perspektiven. Wie erkenne ich, wie es um meine mentale Gesundheit steht? Welche Rolle spielen dabei Kunst und Kultur? Und warum gibt es in der Kunst- und Kulturszene so viele Betroffene?

Auch in der Filmbranche ist die Brisanz des Themas längst angekommen: Bei der Diskussion über „Mental Health in Film und Serie“ sitzt die Münchner Filmregisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link auf der Bühne, zusammen mit Ipek Zübert, Regisseurin und Autorin der Comedy-Serie „The Mopes“, und Mike Rüb, Experte für Cinemeducation.

Drum herum ist Mitmachen und Ausprobieren angesagt: Bei Workshops zum Instrument Stimme und zu verschiedenen Tanz-Formen zum Beispiel kann man den eigenen Körper spüren, im Biografie-Parcours Erinnerungen auffrischen. Und Kinder erleben Kultur spielerisch in Tanz- und Trommelworkshops.

Wer zwischendrin vor lauter Kulturinput verschnaufen will, kann dies den ganzen Tag über eine Viertelstunde lang an der „Mentalen Tankstelle“ tun: Der Musiker und Coach Angelo Bard hilft mit kurzen Meditationen dabei, den eigenen Akku wieder aufzuladen.