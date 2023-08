Neun magische Tage auf Schloss Kaltenberg: „Was für ein Fest!“

Über 100 000 Besucher ließen sich auf dem Kaltenberger Ritterturnier in eine fantastische Mittelalterwelt entführen und feierten gemeinsam mit Gauklern, Musikanten, Marktleuten und Darstellern ein Fest, wie es schöner nicht hätte sein können. Unsere Highlights der Spielzeit 2023.

Als am letzten Turniertag auf Schloss Kaltenberg traditionell der Gauklerkönig gekürt wurde, brandete noch einmal ein tosender Applaus auf. Mit Hypnotica hatte eine Gruppe das Publikumsvoting für sich entschieden, die mit ihren Feuershows seit Jahren Ausrufzeichen setzt. Bereits in der Gauklernacht, bei der Hypnotica in der Arena auftraten, war der Andrang so groß, dass Block um Block geöffnet werden musste, damit jeder seinen Sitzplatz fand.

Positiven Zuspruch gab es auch für die Liveshow in diesem Jahr. „Der Verrat des doppelten Ritters“ unterhielt das Publikum mit unglaublichen Pferdestunts, packend inszenierten Kämpfen und humorvoll inszenierten Raufereien. Besonders gut kam dabei die Interaktion mit dem Publikum an, etwa als aus tausenden Kehlen dem Bösewicht Melwas von den Rängen der Spruch „Du wirst niemals König sein“ entgegenflog. „Magisch!“, so Markus Wiegand, Pressesprecher des Turniers.

Überhaupt war an jedem einzelnen der neun Turniertage die Lust der Menschen auf ein fröhliches Fest zu spüren. „Es war schön zu sehen, wie respektvoll das Publikum und die Darsteller miteinander umgegangen sind.“ An den Marktständen wurde viel geredet und gelacht. In den Lagern wurden neugierige Fragen gestellt und diese geduldig beantwortet. Vor den Bühnen wurde getanzt und mitgesungen. Und an den Gastroständen holte man sich die Stärkung für die nächsten Stunden.

Auch in diesem Jahr entwickelten sich zudem wieder besondere Dynamiken aus dem Miteinander der zahlreichen Darstellern. Eines der Highlights des Rahmenprogramms war der erstmals inszenierte „Danse macabre – der Kaltenberger Totentanz“, der auf ein Mysterienspiel aus dem 15. Jahrhundert zurückgeht und für eine gruselig-andächtige Stimmung sorgte. Im kommenden Jahr soll das Spektakel weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Für großartige Stimmung sorgten auch die verschiedenen Musikgruppen. In jeder Woche stand mit Corvus Corax, den Kingpipers und Tanzwut ein anderer Headliner auf der Rabenbühne. Und dann war da ja auch noch die Schweizer Gruppe Koenix, die sich mit ihren mitreißenden Live-Auftritten immer stärker in die Herzen des Publikums spielt.

Zum rundum gelungenen Fest trug auch die reibungslose Organisation – trotz des hohen Besucherandrangs – bei. Mehr als 1500 Menschen sorgen auf dem Kaltenberger Ritterturnier hinter und vor den Kulissen dafür, dass die Besucher eine schöne Zeit an ihrem Tag im Mittelalter haben. „Wir freuen uns sehr, zu sehen, wie die Menschen unsere Arbeit schätzen und genießen.“, so Markus Wiegand. Und so ist es kein Wunder, dass nach den neun anstrengenden Tagen des Kaltenberger Ritterturniers bei allen schon wieder Vorfreude auf die kommende Spielzeit spürbar ist.