Neuperlach: Jugendbande beraubt und geschlagen 13-Jährigen

Bereits am Samstag, 25.03.2023, gegen 18:30 Uhr, wurde ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich eines Einkaufszentrums von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen und aufgefordert mitzukommen. An einer Gebäuderückseite wurde er aufgefordert, seine Bauchtasche herauszugeben, da er „sonst ein Problem bekommen würde“. Daraufhin übergab er diese.

Am Montag, 03.04.2023, gegen 17:20 Uhr, befand sich der 13-Jährige zusammen mit einem Freund erneut beim Einkaufszentrum. Dort befanden sich erneut die drei unbekannten Jugendlichen, die ihn wieder zur selben Örtlichkeit dirigierten. Dort wurde er von einem der Jugendlichen zu Boden geschubst und getreten und erneut aufgefordert, seine Bauchtasche herauszugeben. Auch in diesem Fall übergab er die Tasche, woraufhin diese ausgeleert wurde und ohne Inhalt dem 13-Jährigen zurückgegeben wurde.

Im Anschluss schlugen alle aus der Gruppe gemeinschaftlich auf den 13-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Anschließend ging der 13-Jährige nach Hause, vertraute sich seinen Eltern an und erstattete kurz darauf Anzeige.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Drei Täter waren ca. 16 Jahre alt.

Der Haupttäter hat ein asiatisches Aussehen und schwarze, kurze Haare.

Einer der Mittäter soll schielen.

Der dritte Täter weist keine besonderen Merkmale auf.

Der vierte Täter aus der Tat vom 03.04. soll ca. 14 Jahre alt, dunkelhäutig mit schwarzem krausem Haar gewesen sein.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Charles-de-Gaulle-Straße, Fritz-Schäffer-Straße und Adenauerring (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.