Neuperlach: Schwerer Raub – Angriff mit einer Machete

Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 19:00 Uhr, teilte ein unbeteiligter Zeuge am Polizeinotruf mit, dass er soeben beobachtet hätte, wie es im Bereich Neuperlach unter Jugendlichen zu einem Angriff mit einer Machete gekommen wäre.

Sofort wurde eine Vielzahl an Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. An einer dortigen Bushaltestelle konnten ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) angetroffen werden. Beide waren verletzt. Der 16-Jährige wies Schnittwunden auf.

Beide Jugendliche gaben an, dass sie kurz zuvor am Busbahnhof „Neuperlach Zentrum“ von zwei Jugendlichen, die ihnen flüchtig bekannt sind, angesprochen worden waren. Danach wären sie gemeinsam zu einer nahegelegenen Grünanlage gegangen, um dort zu rauchen.

Dort griffen die anderen Jugendlichen den 16-Jährigen und den 17-Jährigen unvermittelt an. Einer der Täter führte eine Machete mit sich, der andere Täter zeigte eine Pistole vor. Insbesondere der 16-Jährige wurde durch Schläge mit der Machete verletzt. Die Täter forderten dabei Geld von den beiden Jugendlichen und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Der 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe der Tat führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, helle Hautfarbe, bekleidet mit dunkler Hose, dunkle weiße Schuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, blonde Haare, Weiße/helle Oberbekleidung, weiße Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Gerhart-Hauptmann-Rings (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.