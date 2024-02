Nick Mason’s Saucerful Of Secrets – 09.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Pink Floyd ist Rockgeschichte – und Nick Mason ein entscheidender Part. Mit seiner 2018 gegründeten Band Nick Mason’s Saucerful Of Secrets bringt der Drummer am 9. Juli bedeutende Frühwerke von Pink Floyd auf die Bühne in der Tollwood Musik-Arena. Die Band entführt in die Ära von „The Piper At The Gates of Dawn“ von 1967 bis zu „Obscured By Clouds“ von 1972, darunter eine viel gelobte Wiedergabe des 23-minütigen Epos „Echoes“. Gemeinsam mit Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken und bringt Nick Mason, Gründungsmitglied von Pink Floyd und bei allen Alben und Tourneen dabei, das Stück Rockgeschichte aufs Tollwood Sommerfestival: „gewaltig, elektrisierend, galvanisierend, hypnotisierend“ – wie der Daily Telegraph schrieb.

Tickets gibt’s ab 21. Februar im Presale



Ab Freitag, 23. Februar, 10 Uhr gibt es Tickets bei Tollwood, München Ticket und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.