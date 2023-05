„#offenetuer23“ – Stadt lädt ein zum Tag der offenen Tür

Am Samstag, 6. Mai, ist es endlich wieder so weit: Nach drei Jahren Pause haben die Münchner*innen wieder die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür der Stadt München in den verschiedensten Dienststellen – vom OB-Büro bis zur Feuerwache – einen Blick auf die Arbeit der Stadtverwaltung zu werfen. Unter dem Motto „offenetuer23“ sind von 10 bis 16 Uhr Interessierte eingeladen, die Verwaltung der Stadt in ihren verschiedensten Facetten kennenzulernen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich bereits jetzt auf viele Besucher*innen: „Ich lade Sie herzlich ein: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich selbst ein Bild von den städtischen Einrichtungen und der Arbeit Ihrer Stadtverwaltung.

Wir haben für Sie im Rathaus, auf dem Marienplatz und an vielen weiteren Stationen im Stadtgebiet ein ebenso interessantes wie unterhaltsames Programm zusammengestellt, bei dem für jede und jeden etwas dabei ist. Selbstverständlich ist an diesem Tag auch mein Büro für Sie geöffnet.“

Zuletzt hatte die Stadt München im Jahr 2019 zum Tag der offenen Tür eingeladen. Coronabedingt musste die Veranstaltung, die normalerweise im zweijährigen Turnus stattfindet, die Folgejahre pausieren. Im Jahr 2021 lud die Stadt stattdessen zu einem virtuellen Tag der offenen Tür ein. Dafür geht es in diesem Jahr vor Ort wieder richtig los. Ob hoch hinauf auf den Rathausturm oder tief hinab in das weitverzweigte Kanalsystem der Landeshauptstadt, ob musikalisch beim Konzertprogramm im Rathaus oder botanisch in der Baumschule Bischweiler – es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Besonders groß ist das Angebot im Rathaus am Marienplatz, der Zentrale der Münchner Stadtpolitik: Von 10 bis 12 Uhr stellt sich OB Reiter in seinem Amtszimmer den Fragen der Besucher*innen. Auch Stadtratsmitglieder der im Rathaus vertretenen Parteien stehen zu Gesprächen zur Verfügung und geben gerne Auskunft über ihre Arbeit. Daneben wartet im Rathaus eine ganze Reihe weiterer Stationen. Zum Beispiel stellt das Kreisverwaltungsreferat seinen Bürgerservice Rentenberatung vor, Expert*innen der München Klinik informieren über die Behandlung von Schmerzerkrankungen, und das Personal- und Organisationsreferat erklärt, welche Karrieremöglichkeiten die Stadt München bietet. Natürlich kann man auch wieder vom Rathausbalkon auf den Marienplatz blicken, also von dort, wo der FC Bayern seine Titel und Erfolge feiert. Aber auch auf dem Marienplatz wird jede Menge geboten. Das Referat für Klima- und Umweltschutz informiert darüber, wie München klimaneutral werden soll, zudem gibt es Sportangebote, Radtouren durch die Innenstadt und nicht zuletzt den Bücherbus vor dem Rathaus.

Ebenfalls mit von der Partie sind am Tag der offenen Tür mehrere Feuerwachen. Sie bieten Führungen, Fahrzeugschauen oder Erste-Hilfe-Training an. Daneben gibt es zahlreiche Führungen – etwa durch den Prinz-Eugen-Park, die Verkehrsleitzentrale oder durch das Technische Rathaus.

Zudem laden die zahlreichen Münchner Museen zu Rundgängen ein. Die Münchner Kammerspiele bieten mit der One-Minute-Show die Möglichkeit, Schauspieler*innen, Dramaturg*innen oder die Theaterleitung persönlich kennenzulernen. Die Schauburg, das Theater für junges Publikum, bietet Einblicke vor, auf und hinter der Bühne. Und die Stadtbibliotheken zeigen an einigen Standorten, wie eine moderne Bibliothek funktioniert. Außerdem informieren in sieben Sozialbürgerhäusern die Mitarbeiter*innen über die vielfältigen Hilfsangebote der Stadt in allen Lebenslagen. Und im IT-Referat wird erklärt, wie die Stadt Sicherheit im Internet gewährleistet und damit Daten ihrer Bürger*innen schützt.

Die Mehrzahl aller Angebote kann ohne Voranmeldung genutzt werden. Für einige Touren muss man sich jedoch Teilnahmekarten sichern. Welche Touren das sind, steht im Programmheft, das in der Stadt-Information im Rathaus ausliegt. Das Programm ist auch unter muenchen.de/offenetuer23 abrufbar.