Ohne Führerschein: 16-Jähriger verliert Kontrolle über einen Pkw – Eine Person leicht verletzt

Am Montag, 11.09.2023, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, mit einem Car-Sharing-Fahrzeug, Pkw, VW, auf der Wollanistraße. An der Kölblstraße bog er dann nach links ab.

Dabei verlor er schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen den rechten Randstein. Von diesem wurde der Pkw nach links abgelenkt und streifte zunächst einen am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, Opel. Anschließend kollidierte er mit einem ebenfalls am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw, Fiat, welcher dadurch auf den davor geparkten Pkw, Audi, geschoben wurde.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem 16-Jährigen, ein 10-Jähriger, ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, alle mit Wohnsitz in München, sowie eine bislang unbekannte Person.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 10-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.