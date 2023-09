Oktoberfest: Körperverletzung – Bedienung mit Maßkrug geschlagen

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 22:15 Uhr, kam es in einem Festzelt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Wiesnbesuchern. Die 46-Jährige Bedienung mit Wohnsitz im Landkreis Straubing-Bogen wollte den Streit schlichten. Hierbei schlug ihr ein bislang unbekannter Täter einen Maßkrug so massiv auf den Kopf, dass dieser zerbrach.

Die Bedienung erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde und wurde umgehend ärztlich versorgt.

Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, bekleidet mit „Fake-Tracht“ (Stofflederhose, grün-weiß kariertes Trachtenhemd), Vollbart, sprach spanisch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Armbrustschützen-Festzelt, Station 53/54 im Gangbereich, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.