Oktoberfest: Nach versuchtem Taschendiebstahl festgenommen

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 20:10 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Berlin zwei Männer dabei beobachten, wie sie auf dem Oktoberfestgelände augenscheinlich nach Gelegenheiten suchten um Taschendiebstähle zu begehen.

Die Männer betraten zunächst ein Festzelt um unverzüglich an die Bedienung heranzutreten. Während sich der erste Täter direkt hinter der Bedienung platzierte, sondierte der andere die Umgebung. Unvermittelt griff der erste Täter in die getragene Bedienungstasche und versuchte den Geldbeutel zu entwenden. Nachdem die Bedienung die Berührung bemerkt hatte, griff sie in Richtung ihrer Tasche. Der Täter ließ daraufhin von ihr ab.

Anschließend begaben sich beide Männer an einen Tisch, an dem diverse Wiesnbesucher auf den Bänken tanzten. Dort versuchten sie eine unter dem Tisch abgelegte Handtasche zu entwenden. Die bislang unbekannte Taschenbesitzerin bemerkte den Diebstahlsversuch ebenfalls, woraufhin die Täter von der Tat abstand nahmen.

Beide Männer konnten vorläufig festgenommen werden. Sie sind nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt zum Oktoberfest angereist um Taschendiebstähle zu begehen. Weder der 47-jährige noch der 38-jährige Mann (beide mit peruanischer Staatsangehörigkeit) haben einen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 65 (u.a. Taschendiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.