Olympiapark: Geländesperrung wegen Auf- und Abbaus bis 2. September

Nach dem Event ist vor dem Event: Am gestrigen Sonntag ging das Sommerfestival zu Ende und schon am kommenden Wochenende steht im Olympiapark mit dem Superbloom bereits wieder ein einzigartiges Festival auf dem Programm. Für die Abbau- sowie die Aufbauarbeiten dieser Veranstaltungen ist der Hans-Jochen-Vogel-Platz aus Sicherheitsgründen aktuell bis 29. August um 15.00 Uhr gesperrt. Vom 29. August, 15.00 Uhr bis 1. September, 08.00 Uhr ist dann der gesamte Park wegen des Superbloom-Festivals weitestgehend gesperrt.

Für Passanten und Radfahrer:innen sind entsprechende Umgehungen eingerichtet. Der Umfahrungsplan ist hier zu finden.