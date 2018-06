Open Air – Sommerserenade am 28.07.2018 in St. Stephan München-Sendling

Am Samstag, dem 28.07.2018 findet um 19.30 Uhr in St. Stephan München-Sendling (Zillertalstr. 47) wieder die beliebte Sommerserenade im Innenhof statt. Das Blechbläserensemble Windcraft feiert in diesem Rahmen sein 15-jähriges Bestehen und präsentiert Musik für 10 Blechbläser in ausgefeilten Arrangements und virtuosen Originalkompositionen. Dazu ein Gläschen Wein unter freiem Himmel und das Sommerfeeling ist perfekt!

Das „c“ in Windcraft ist übrigens kein Schreibfehler. Es lehnt sich an das englische Wort „craft“ an, das so viel wie Kunsthandwerk bedeutet. Und so wird die Windkraft, die zum Spielen der Instrumente benötigt wird, zu einer „Windkunst“ und genau das beschreibt das Ensemble vortrefflich. Ensemble Windcraft – innovativ, zukunftsfähig, regenerativ, umweltfreundlich und immer mit Geräusch verbunden.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Bei Regen findet das Konzert drinnen statt.

Info: www.stephaner-kirchenmusik.de