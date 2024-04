Osterferien-Ende in acht Bundesländern

Weniger Staus als zu Ferien-Beginn / Elbtunnel dicht / ADAC Stauprognose für 5. bis 7. April

Am Wochenende wird es auf Deutschlands Autobahnen lebhaft zugehen. In den acht Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen enden die Osterferien. In Schleswig-Holstein und Hessen hingegen dauern diese an. Die größten Behinderungen erwartet der ADAC am Samstag- und Sonntagnachmittag.

Auch die Baustellensituation auf den Autobahnen ist angespannt: Es gibt bereits mehr als 1.000 solcher Nadelöhre. Wegen Bauarbeiten ist der Elbtunnel auf der A7 Hannover – Flensburg am Wochenende komplett gesperrt.

Zu den besonders belasteten Strecken zählen:

A1 Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln

A1 / A 3/ A 4 Kölner Ring

A3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Köln

A4 Görlitz – Dresden

A5 Basel – Karlsruhe

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hannover und Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) – Dreieck Spreeau

A24 Hamburg – Berlin

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A81 Singen – Stuttgart

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Die Heimreisespuren der klassischen Auslandsstrecken sind ebenfalls gut gefüllt. Längere Fahrzeiten sind unter anderem auf folgenden Routen einzuplanen: West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich bzw. Italien und die Gotthard-Route in der Schweiz. Dasselbe gilt für die Hauptverbindungen aus Polen und den Niederlanden. An den Hauptgrenzübergängen kann es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, mehr als 30 Minuten dürften dort aber bei der Einreise nach Deutschland nicht anfallen.