Ottobrunn: Passanten retten älterer Frau das Leben

Am frühen Donnerstagabend hat eine ältere Frau in Ottobrunn einen Herz-Kreislaufstillstand in ihrem Auto erlitten. Dank der schnellen Reaktion von Passanten konnte sie gerettet werden.

Eine 86-jährige Frau stand mit ihrem Auto an einer roten Ampel in der Rosenheimer Landstraße. Obwohl die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhr die Dame nicht los. Sofort wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und gingen zur Fahrertür des Pkw. Am Steuer saß die offensichtlich bewusstlose Frau. Um an sie heranzukommen und sie aus dem Auto herausholen zu können, schlugen die Ersthelfer die hintere Seitenscheibe ein. Da keine Atmung und kein Puls mehr vorhanden waren, begannen die Ersthelfer sofort mit der Reanimation der Frau.

Kurz darauf trafen die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Ottobrunn am Einsatzort ein. Wenig später kamen das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr München hinzu. Die Rettungskräfte intensivierten die medizinischen Maßnahmen. Nach kurzer Zeit war bei der älteren Dame wieder eine eigenständige Herztätigkeit messbar. Sie wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Durch die schnelle Reaktion der Passanten und die gute Zusammenarbeit im Rettungsteam konnte der Frau das Leben gerettet werden.