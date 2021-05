Ottobrunn: Pkw durchbricht Tiefgaragentor – Zwei Personen verletzt

Am Donnerstag, 29.04.2021, gegen 16:55 Uhr, fuhr eine 65-jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis als Fahrerin eines Pkw Mercedes in Ottobrunn in der Ottostraße in eine Tiefgarageneinfahrt. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 80-jähriger Lebensgefährte, der ebenfalls aus dem Landkreis München stammt.

In der Einfahrt verwechselte sie nach ersten Ermittlungen wohl Gaspedal und Bremse, wodurch der Pkw stark beschleunigte, frontal mit dem verschlossenen Tiefgaragentor kollidierte, dieses durchbrach und weiter in die Tiefgarage hinabfuhr. In der Garage stieß der Pkw gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw Fiat, wobei sowohl die 65- jährige als auch ihr 80-jähriger Begleiter verletzt wurden. Aufgrund der großen Wucht wurde der Pkw der 65-Jährigen noch gegen einen weiteren Pkw Volvo geschleudert, der wiederum gegen eine der Tiefgaragensäulen gedrückt wurde.

Durch umherfliegende Teile wurde noch ein weiterer Pkw Toyota leicht beschädigt. Am Pkw der 65-Jährigen und dem Fiat entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Volvo wurde leicht beschädigt.

Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht und konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen insbesondere zur Unfallursache hat die Münchner Verkehrspolizei aufgenommen.