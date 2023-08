Pasing: Zwei 16-Jährige von Gruppe mit Messe überfallen

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 00:00 Uhr, befanden sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg und ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Pasinger Bahnhofs. Ein bislang unbekannter Täter ging zu dem 16-Jährigen aus München und nahm im 2 € Münzgeld weg, welches dieser in der Hand hielt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter.

Kurz darauf kehrte der unbekannte Täter mit zwei weiteren Unbekannten zurück und umzingelte mit den beiden die zwei 16-Jährigen. Der unbekannte Täter zeigte ein Messer und forderte von diesen Geld, woraufhin die beiden einen geringen Bargeldbetrag aushändigten. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Täter.

Die beiden 16-Jährigen verständigten den Notruf der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, südosteuropäisch-nahöstliches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare mit zwei rasierten Streifen, Oberlippenbart, bekleidet mit weißem Adidas-Pullover.

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schlank, südosteuropäisch-nahöstliches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit schwarz-grau-weißem Pullover mit Viereckmuster, Umhängetasche

Täter 3:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, südosteuropäisch-nahöstliches Erscheinungsbild, bekleidet mit Kapuzenpullover mit Reißverschluss, Kapuze war über den Kopf gezogen, goldfarbener Ring mit rotem Aufsatz am Finger, führte ein Messer mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pasinger Bahnhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.