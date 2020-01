Pet Shop Boys “Dreamworld – The Greatest Hits Live“-Tour – 19.05.2020 Olympiahalle München

„Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Mit diesem Zitat hat Coco Chanel sicher nicht die Pet Shop Boys gemeint und doch könnte es über der langen Karriere von Großbritanniens erfolgreichstem Duo stehen, wenn sie jetzt auf ihre „Dreamworld – The Greatest Hits Live“-Tour nach Deutschland kommen. Neil Tennant und Chris Lowe waren immer schon alles: Electro-Pioniere und Könige des Pop, verehrte Helden der Fans und Kritikerlieblinge, Rampensäue und Gentlemen. Musikalische Moden konnten sie immer wieder beeinflussen aber niemals dazu bringen, ihren ganz eigenen Weg zu verlassen.

Von ihrer ersten Single „West End Girls“, die sie sofort an die Spitze der britischen Charts getragen hat, bis zum jüngst erschienenen „Dreamland“ zieht sich der Erfolg durch das bald 40-jährige Werk der Pet Shop Boys. Das hat seinen Grund: Die beiden sind sich immer treu geblieben und haben dabei stets ihren eleganten Stil beibehalten. Bei all den musikalischen Wechseln erkennt man ihre Songs sofort und zwar nicht nur an Tennants charakteristischer Stimme, sondern an dieser einzigartigen und klaren Produktionsweise. Egal, ob es sich um die Pop-Hymnen der Frühphase handelt, ihre coolen Cover-Versionen, die Beiträge als Komponisten und Produzenten für Künstler wie Kylie Minogue, Tina Turner oder David Bowie, die Arbeit mit den Dresdner Sinfonikern am Soundtrack für Sergej Eisensteins wegweisenden Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“, ob der Sound in Richtung Disco, House oder Techno ging: Die Pet Shop Boys haben fast immer alles richtig gemacht. Und das meiste davon mit Spaß und Humor. Da brach ihnen auch kein Zacken aus der Krone, als sie bei ihrer Tour 2011 im Vorprogramm von Take That aufgetreten sind, obwohl sie eigentlich die erklärten Helden der nachgeborenen Boyband um Robbie Williams waren – der kurz davor mit ihnen ein Duett aufgenommen hatte.

Bescheidenheit und Selbstironie gehören nämlich zu Stil genau dazu wie der große Auftritt im richtigen Moment: Auf der Bühne nämlich. Die Tourneen der Pet Shop Boys sind deshalb legendär, weil sie musikalisch immer überraschend und die Shows so aufregend waren. Jetzt darf man sich über neue Musik freuen: Im Januar erscheint mit „Hotspot“ das 14. Studioalbum, das in Los Angeles und Berlin entstanden ist. Genau dort startet dann auch die große Europa-Tournee der Pet Shop Boys und führt sie bei uns direkt durch sieben große Hallen. Wobei Tennant und Lowe Wert darauf legen: Die Pet Shop Boys werden auf ihrer „Dreamworld – The Greatest Hits Live“-Tour erstmals in ihrer Karriere eine Best-Of-Setlist präsentieren. Ganz stilvoll, versteht sich.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen: Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.

