Pflanzentauschbörse in der Münchner Stadtbibliothek

Der Frühling ist da, und auch in der Münchner Stadtbibliothek wird es grün. Wer etwa Tomaten gesät hat und nun zu viele Pflänzchen oder keinen Platz für die Ableger hat, der ist bei der Pflanzentauschbörse herzlich willkommen. Vom 23. bis 27. April können unter dem Motto „Tauschen und Teilen“ Ableger, Setzlinge und frisch gezogene Pflänzchen für drinnen und draußen getauscht werden. Interessierte sind eingeladen, ihre überzähligen Jungpflanzen mitzubringen und neue zu finden. Die Pflanzentauschbörse findet in folgenden Bibliotheken statt: Am Westkreuz, Berg am Laim, Bogenhausen, Fürstenried, Giesing, Hadern, HP8, Isarvorstadt, Laim, Maxvorstadt, Moosach, Motorama, Neuhausen, Pasing (nur vom 24. bis 25. April), Ramersdorf, Riem, Schwabing, Sendling, Waldtrudering.

Rund um die Pflanzentauschbörse gibt es verschiedene kostenlose Begleitveranstaltungen zum Thema Gärtnern:

Donnerstag, 25. April, 17 Uhr: Vortrag Wildblüten im Frühjahr: Gänseblümchen, Löwenzahn & Co. (Stadtbibliothek im Motorama)

Donnerstag, 25. April, 17 Uhr: Deko und Beschriftungen für Balkon und Garten (Stadtbibliothek im Motorama)

Freitag, 26. April, 15 Uhr: Samenbomben selber herstellen (Stadtbibliothek Maxvorstadt)

Freitag, 26. April, 16 Uhr: Flower Power Bastelaktion (Stadtbibliothek Schwabing)

Samstag, 27. April, 12 bis 15 Uhr: Workshop „Insektenhotels bauen“ (Stadtbibliothek im HP8)

Samstag, 27. April, 13 bis 15 Uhr: Workshop „Pflanzenbestimmung mit dem Smartphone“ (Stadtbibliothek im HP8)

Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter https://go.muenchen.de/pflanzentauschboerse.