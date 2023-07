P!NK – Summer Carnival 2023 am 05.07.2023 im Olympiastadion München

P!NK ist zurück! Heute hat die globale Pop-Ikone P!NK vier Stadion-Shows in Deutschland als Teil einer Europatournee 2023 angekündigt. Damit kehrt sie mit ihrer ungemein kraftvollen Stimme und ihrer gefeierten, hochkarätigen Live-Show zum ersten Mal seit ihrer phänomenalen, ausverkauften „Beautiful Trauma World Tour“ 2019 nach Deutschland zurück. Tickets für alle Shows gehen am Freitag, den 14. Oktober um 10:00 Uhr in den allgemeinen Verkauf. Special Guests werden in Kürze bekannt gegeben.

P!NK sagt: „Es waren drei lange Jahre und ich habe Live-Musik so sehr vermisst…. Also ist es endlich Zeit! Ich bin so aufgeregt, zurück nach Großbritannien und Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen. Es wird magisch!“

P!NK ist bekannt für ihre unbestreitbar spektakulären Live-Shows mit kolossalen Inszenierungen und gepaart mit ihrem Weltklasse-Talent. Der „Summer Carnival 2023“ wird ein weiterer beeindruckender Meilenstein in ihrer ohnehin schon phänomenalen Karriere und ein unvergessliches Live-Erlebnis für ihre Fans werden.

Ihr „Summer Carnival 2023“ wird mit einem Abend im Olympiastadion in Berlin (28.06.) beginnen. Anschließend wird P!NK jeweils eine Show im Münchener Olympiastadion (05.07.) sowie im Kölner RheinEnergie Stadion (08.07.) spielen und die Deutschland-Tour mit einem Konzert in der Heinz von Heiden Arena in Hannover (12.07.) beenden.

Die BILD schwärmt von P!NKs Beautiful Trauma Tour 2019 mit den Worten: „Was für eine Frau! Was für ein Konzert! Was für ein Abend! Noch nie hat eine Künstlerin in München so perfekt Musik und Show miteinander verbunden“ und die Süddeutsche Zeitung fasst zusammen: „Mehr geht nicht im Pop [….] hier können andere nur staunen und lernen“.

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.