Polizeibeamte retten Person aus der Isar

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 08:30 Uhr, konnte eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München eine männliche Person in der Isar feststellen, welche sich nördlich der Ludwigsbrücke im Fluss befand. Der Mann hielt sich an der Mauer der dort befindlichen Kanalbefestigung fest und rief lautstark um Hilfe.

Die 53-jährige Passantin verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Durch die eingetroffenen Polizeibeamten konnte der Mann unmittelbar vor dem Wehrsteg im Wasser der Isar lokalisiert werden. Er befand sich fast zur Gänze im Wasser und hielt sich an einem Eisenring der etwa zwei Meter hohen Uferbefestigung fest, rief um Hilfe und gab an, keine Kraft mehr zu haben.

Zwei der bereits eingetroffenen Polizeibeamten sprangen zu dem Mann ins Wasser. Gesichert wurden beide mit einem Wasserrettungsseil von den zurückgebliebenen Polizeibeamten. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, den Mann im Wasser zu sichern und unter erheblicher Kraftanstrengung zu einer etwa 15 Meter entfernten Notausstiegsleiter zu transportieren. Dort konnte der Mann, ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München, schließlich mit Unterstützung der restlichen polizeilichen Einsatzkräfte an das Ufer gebracht werden.

Im Rahmen der anschließenden medizinischen Versorgung wurde zunächst eine starke Unterkühlung festgestellt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Nachfrage gab der 54-Jährige an, flussaufwärts ausgerutscht und in die Isar gefallen zu sein.