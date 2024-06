Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation in Haar

Am Freitag, 14.06.2024, gegen 08:00 Uhr, wurde die Polizei über einen unbekannten Mann, der sichtbar mit einem Messer in der rechten Hand in einer Wohngegend in Haar umherlief, informiert. Aufgrund dessen wurden mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Schon kurz darauf konnte der Mann durch eingetroffene Polizeibeamte an zuvor genannter Örtlichkeit direkt vor einem Mehrparteienhaus angetroffen werden, wobei er das Messer nach wie vor in der Hand hielt.

Da der Tatverdächtige auf die Polizeibeamten zuging, zogen diese ihre Schusswaffen und forderten ihn mehrfach auf, das Messer abzulegen. Dieser Aufforderung kam er irgendwann nach, wobei er augenscheinlich desorientiert wirkte. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung des Mannes nach weiteren gefährlichen Gegenständen oder Waffen, fanden die Polizeibeamten eine ungeladene Schusswaffe und Munition.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München, der nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist. Da der über 80-Jährige weiter psychisch auffällig wirkte, wurde er nach Rücksprache mit dem Landratsamt München wegen seines gefährdenden Verhaltens in ein Krankenhaus mit psychologischer Betreuung untergebracht. Zudem wurde er wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen einer zuvor getätigten Beleidigung gegen einen Anwohner angezeigt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.