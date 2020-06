Premieren-Sommerkino in der Stadt – Das Festivalgefühl lebt!

Mit dem neuen Format FILMFEST MÜNCHEN POP-UP werden im Juli und August 2020 der Film und der Sommer in der Stadt gefeiert – getreu dem traditionellen Motto Sommer – Sonne – München. In Kooperation mit dem PopUp Autokino München sowie dem Kino am Olympiasee präsentiert das FILMFEST MÜNCHEN unter freiem Himmel sieben brandneue Film- und Serienproduktionen – und zwar ausnahmslos als Weltpremieren und in Anwesenheit von Premierengästen. Ob im Autositz oder im Liegestuhl: Im Zentrum steht bei allen Events das gemeinschaftliche und analoge Filmerlebnis im urbanen Raum der Stadt München.



„Unter den besonderen Bedingungen dieses Jahres experimentieren wir mit einem neuen Format und zeigen in Zusammenarbeit mit tollen Partnern das FILMFEST MÜNCHEN POP-UP,“ freut sich Filmfest-Leiterin Diana Iljine. Die eigenständige Reihe ermöglicht sequenzielles Filmerleben und sorgt für echte Festivalatmosphäre in den Sommermonaten. „Eine unserer Kernaufgaben ist es, deutschen Filmen und Serien eine Bühne und Leinwand zu bieten, die sie brauchen und sie erstmals mit dem Publikum in Berührung zu bringen. Dass das auch in diesem Sommer möglich ist, freut uns sehr. Wir sind uns ganz sicher, dass wir mit FILMFEST MÜNCHEN POP-UP viel für die Filme tun können und dem Münchner Publikum großartige Erlebnisse bieten,“ so Christoph Gröner, künstlerischer Leiter des FILMFEST MÜNCHEN.



Ein Großteil der Screenings wird auf dem Parkplatz des Zenith im PopUp Autokino München stattfinden, welches von Alumni und Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) in Eigeninitiative und mit jeder Menge Leidenschaft für das Kino organisiert wird. Den Anfang macht am 15. Juli Kida Khodr Ramadans „In Berlin wächst kein Orangenbaum“. Der Schauspielstar (u.a. „4 Blocks“) übernimmt in seinem Solo-Regie-Debüt auch die Hauptrolle des Kriminellen Nabil, der zwar aus dem Gefängnis entlassen wird, aber noch immer Gefangener seiner Vergangenheit bleibt. Auf der 130qm großen Leinwand des PopUp Autokinos ist am 23. Juli die Krimi-Komödie „Faking Bullshit“, unter anderem mit Bjarne Mädel, zu sehen. Hinter der Regiearbeit von Schauspieler und Heute Show-Ensemblemitglied Alexander Schubert stecken die Macher des Films „Ronny & Klaid“, der beim FILMFEST MÜNCHEN 2018 seine Premiere feierte. Pünktlich zum verhinderten Start des legendären Heavy Metal-Festivals Wacken Open Air wird München am 27. Juli zum Mekka für Metal-Fans: Aus allen Folgen der ersten und zweiten Staffel der bayerischen Kult-Webserie „Lord & Schlumpfi – Der lange Weg nach Wacken“ (Regie: Sabine Schreiber) wurde eine brandneue Kinofassung gestaltet, die so manches Autoradio an seine Belastungsgrenze bringen dürfte. Suspense bietet dann Sebastian Markas Near-Future-Thriller „Exit“ am 31. Juli. Darin verschwimmen für den von Friedrich Mücke gespielten Protagonisten zusehends die Grenzen zwischen Realität und der digitalen Scheinwelt, die er selbst erschaffen hat.



Weiter geht es im August mit der smarten und starbesetzten Rom Com „Hello Again – Ein Tag für immer“ von Regisseurin Maggie Peren, die am 12. August ihre Premiere im PopUp Autokino feiert. Die Hauptfigur des Films ist in einer Zeitschleife gefangen und versucht, die Hochzeit ihres besten Freundes zu verhindern. Wieder und wieder und wieder durchleben Alicia von Rittberg und Edin Hasanović den Tag. Am 23. August macht dann Münchens Kino-Desperado Klaus Lemke seine Aufwartung im PopUp Autokino. Im Gepäck hat er seinen neuesten Film „Ein Callgirl für Geister“ – und mit Sicherheit die eine oder andere Überraschung.



Das bereits bestens etablierte, jährlich von Mai bis September stattfindende Kino am Olympiasee wird derweil zur Bühne für ein weiteres Highlight des Open-Air-Kinosommers: die Uraufführung der zweiten Staffel von Natalie Spinells Instant-Kultserie „Servus Baby“. In Kooperation mit dem Kino am Olympiasee und dem Bayerischen Rundfunk werden am 19. August die vier neuen Episoden der heiß erwarteten zweiten Staffel als Weltpremiere gezeigt. Wie schon in der gefeierten ersten Staffel der Comedyserie, die beim FILMFEST MÜNCHEN 2018 erstmals zu sehen war und im Jahr darauf mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, geht es in den neuen Folgen um die – beruflichen wie privaten – Irrungen und Wirrungen von vier Münchnerinnen um die Dreißig.

Im PopUp Autokino oder der großen Open-Air-Premiere vor der Kulisse des Olympiaparks sind Gemeinschaftserlebnis und Festivalatmosphäre garantiert. Details zu den einzelnen Filmen gibt es ab Donnerstag, 25. Juni, hier.

Ticket-Vorverkauf und weitere Informationen:



PopUp Autokino München

Lilienthalallee 29

80939 München

www.popup-autokino-muenchen.de/

Ticket für Auto + Fahrer: 20 € / Ticket pro Beifahrer: 5€

Ticket-Vorverkauf ab Donnerstag, 25. Juni, 10 Uhr

Veranstaltungsbeginn im Juli um 21:30 Uhr, im August um 21 Uhr



Kino am Olympiasee

Coubertinplatz 1

80809 München

www.kinoamolympiasee.de/

Tickets 13,90 – 14,90€

Veranstaltungsbeginn um 20:30 Uhr





Die Termine von FILMFEST MÜNCHEN POP-UP:



Mittwoch, 15. Juli / PopUp Autokino München

„In Berlin wächst kein Orangenbaum“

von Kida Khodr Ramadan

mit Kida Khodr Ramadan, Emma Drogunova, Anna Schudt, Stipe Erceg, Raymond Tarabay

Südstern Film, Rusch & Ramadan, ARD Degeto



Donnerstag, 23. Juli / PopUp Autokino München

„Faking Bullshit“

von Alexander Schubert

mit Bjarne Mädel, Erkan Acar, Sina Tkotsch, Adrian Topol, Sanne Schnapp

Mavie Films / Verleih: Telepool



Montag, 27. Juli / PopUp Autokino München

„Lord & Schlumpfi – Der lange Weg nach Wacken“

von Sabine Schreiber

mit Tobias Öller, Andi Rinn, Carmen Jahrstorfer, Martin Thaler, Boris Schumm

seldomtold666, Öller & Pfab GbR



Freitag, 31. Juli / PopUp Autokino München

„Exit“

von Sebastian Marka

mit Friedrich Mücke, Laura de Boer, Aram Tafreshian, Jan Krauter, Davis K.S. Tse

Sommerhaus Filmproduktion, Südwestrundfunk (SWR)



Mittwoch, 12. August / PopUp Autokino München

„Hello Again – Ein Tag für immer“

von Maggie Peren

mit Alicia von Rittberg, Edin Hasanović, Tim Oliver Schultz, Emilia Schüle, Samuel Schneider

Sommerhaus Filmproduktion / Verleih: Warner Bros. Germany



Mittwoch, 19. August / Kino am Olympiasee

„Servus Baby“, Staffel 2

von Natalie Spinell

mit Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos, Xenia Tiling, Maxi Schafroth

PSSST! Film, Bayerischer Rundfunk (BR)



Sonntag, 23. August / PopUp Autokino München

„Ein Callgirl für Geister“

von Klaus Lemke

mit Anabell Grieß-Nega, Emma-Lynn Mainzer, Sarah Riesz, Albert Feil, Fancy

KLF, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)