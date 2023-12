PULS Open Air 2024 – Das nächste Highlight: Die Indie-Sensation Giant Rooks kommt nach Kaltenberg

Was für eine rasante Erfolgsgeschichte: Der Weg von Giant Rooks führte binnen weniger Jahre aus dem Familienkeller in Hamm auf die großen Festivalbühnen sowie auf Europa- und Nordamerika-Tournee. Kein Wunder, ist der hymnische Power-Pop von Giant Rooks doch wie gemacht für einen mitreißenden Festival-Auftritt oder die großen Konzerthallen.

Wem die einzigartige Festival-Location auf Schloss Kaltenberg und Acts wie Badmómzjay, Schmyt, Mayberg, Blond, Paula Carolina oder Malik Harris noch nicht gereicht haben, für denjenigen hat das PULS Open Air nun noch einen draufgelegt: Mit Giant Rooks wird die derzeit heißeste Indie-Band Deutschlands auf dem PULS Open Air 2024 auftreten.

2014 startete die Band Giant Rooks in einem Familienkeller in Hamm. Ein Jahr dauerte es, bis sich Frederik Rabe, Finn Schwieters, Finn Thomas, Jonathan Wischniowski und Luca Göttner gefunden hatten und schließlich merkten, dass es nicht nur zwischen ihnen richtig gut passt, sondern dass der Sound, den sie gemeinsam machen, richtig gut klingt. Dabei kommt den fünf Musikern entgegen, dass sie ganz unterschiedliche Vorlieben und Erfahrungen in die gemeinsame Band einbrachten und diese zu extrem vielschichtigen und spannenden Soundtexturen vermischen.

Zahlreiche Preise – darunter der Preis für Popkultur in mehreren Kategorien – sorgten dafür, dass die Band mehr und mehr ins Licht der Öffentlichkeit rückte. Auftritte mit Bands wie Kraftklub, Von Wegen Lisbeth sowie die geniale Songkooperation „Tom’s Diner“ mit AnnenMayKantereit sorgten schließlich national und international für Aufsehen. 2022 ging es für Giant Rooks auf die erste eigene Nordamerika-Tour, 2023 folgten Auftritte auf den großen Festivals wie Rock am Ring oder dem Lollapalooza in Chicago. 2024 kommt die Band nun als Headliner zum PULS Open Air. Und haben sogar die neuen Songs von ihrem zweiten Album, das im Frühjahr 2024 erscheinen wird, im Gepäck.

Höchste Zeit also, seinen besten Freund:innen ein Ticket fürs Festival im kommenden Jahr unter den Weihnachtsbaum zu legen oder sich selbst zu beschenken. Wer mit seinen besten Freund:innen das PULS Open Air erleben will, sollte sich eines der begrenzten „Freundeskreis-Tickets“ sichern. Mit diesem Ticket erhalten bis zu zehn Personen ihre persönliche 100 qm große Campingarea sowie Eintritt an allen drei Festival-Tagen.

PULS Open Air 2024, 6. bis 8. Juni auf Schloss Kaltenberg

Das PULS Open Air steht auch 2024 wieder für ein einzigartiges Festivalerlebnis. Die Atmosphäre der spektakulär in Szene gesetzte Kulisse auf Schloss Kaltenberg lässt bereits beim Betreten des Festivalgeländes das Herz der Besucher:innen höher schlagen. Und wenn dann die Headliner:innen zum Mikrofon greifen, entsteht in der spektakulären Arena eine unvergleichliche Stimmung. Die Rittertunier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH ist Veranstalter des PULS Open Airs. PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Airs.

Neben der Mainstage in der Arena wartet das Festival noch mit zahlreichen weiteren Areas und Aktivitäten auf, die die drei Festival-Tage zu einem Erlebnis machen, an das die Besucher:innen noch lange zurückdenken. Das PULS Open Air bietet jede Menge neue Musik, spannende Workshops, deepe und unterhaltsame Live-Podcasts und Party Vibes non-stop. Zudem setzt das Festival Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion.

Das bisher bekannte Line-up des PULS Open Air 2024:

Giant Rooks • Badmómzjay • Schmyt • Mayberg • BLOND • Paula Carolina • Fatoni • Dilla • Malik Harris • Levin Liam • KALTE LIEBE • Berq • LENA&LINUS • ELLICE • zeck • Kasi • Katha Pauer

Bleibt gespannt: In den kommenden Tagen werden wir euch noch viele weitere Künstler:innen für das PULS Open Air 2024 präsentieren!

Mehr Infos und Tickets sowie Impressionen vom Festival gibt es auf www.pulsopenair.de.