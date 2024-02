PULS Open Air 2024: Live-Line up jetzt komplett

Secret-Act Reveal beim PULS Open Air – das Live-Line up für 2024 ist jetzt komplett

Ausnahme Künstlerin Paula Hartmann ist als Secret Act beim PULS Open Air 2024 revealt! Außerdem vervollständigen MilleniumKid, Soffie sowie viele weitere Rising Stars und Newcomer:innen das Line Up des PULS Open Airs auf Schloss Kaltenberg.Das PULS Open Air stellt die letzten Live-Artists vor, auf die sich die Festivalsbesuchenden 2024 freuen können

Mit gerade mal 23 Jahren hat die Berlinerin Paula Hartmann bereits eine beachtliche Karriere hingelegt. Ihre darstellerisches Talent lebte sie zunächst als Schauspielerin aus, bevor sie im Jahr 2021 verstärkt mit Musik beschäftigte und ihre ersten Songs veröffentlichte. 2022 folgt ihr erstes Album „Nie verliebt“. Gemeinsame Songs mit Céline oder Haftbefehl machten die junge Sängerin schnell bei einem breiteren Publikum bekannt, bei dem sie mit ihren sensibel erzählten Großstadtmärchen sofort punkten konnte. Seit März 2024 ist ihr neues Album „kleine feuer“ draußen, mit Songs, in denen sie den Blick ihrer Generation auf die Welt schonungslos teilt.

MilleniumKid gelang 2023 mit „Unendlichkeit“ der Durchbruch. Mit einer druckvollen hellen Stimme untermalt der Gießener seine hymnischen Songs, in denen New Wave, Synthiepop, Indie-Rock und Drum and Bass mit Techno-Einflüssen verschmelzen.

Dass Musikkarrieren heutzutage – TikTok und Co. sei Dank – vollkommen ungeplant durchstarten, wenn ein Song plötzlich ungewollt wie kein zweiter den aktuellen Zeitgeist verkörpert, erfuhr die Künstlerin Soffie im Frühjahr 2024, als ihr Lied „Für immer Frühling“ für die jüngere Generation zu DEM Song der Protestbewegung gegen Rechtsextremismus wurde.

Ebenfalls dürfen sich Festvialbesuchende vom PULS Open Air 2024 über die Berliner Rapperin Ikkimel mit ihren eher expliziten Lyrics und die Hannoveranerin SERPENTIN, die 2024 als „Artist of the Year“ bei den Pop Awards in Niedersachsen ausgezeichnet wurde. Die wattweiche Synthie-Pop-Musik des queeren Künstlers siovo läd zum Fallen lassen ein und Songs von Graf Fidi sollen Fans und Feiernde für Inklusion sensibilisieren. Ob Feiern mit den wilden Bierbabes am Trichter und es mit dem „Dreckno“ der Münchener Band Frauenstraße so richtig krachen lassen – für jeden Geschmack ist etwas dabei…

Mit diesen Künstler:innen ist das Live-Lineup des PULS Open Air, mit seiner einzigartigen Mischung aus kommenden Stars und spannenden Newcomern, endlich vollständig. Es warten jedoch noch jede Menge weitere Programmpunkte in petto, über die das Team vom PULS Open Air seine Fans in den kommenden Wochen informiert. Bis dahin können sich alle schon mal auf folgende musikalisch vielfältige Live-Acts freuen:

Giant Rooks • badmómzjay • Zoe Wees • Schmyt • Mayberg • badchieff • BLOND • Lola Young • Baby B3ns • Paula Carolina • Paula Hartmann • Fatoni • Dilla • Malik Harris • Berq • Levin Liam • MilleniumKid • Chocolate Remix • KALTE LIEBE • Soffie • Paul Wetz • Ikkimel • BIBIZA • SERPENTIN • ELLICE • zeck • Das Lumpenpack • Lena&Linus • Graf Fidi • Dominik Hartz •Bierbabes • Kasi • BABYJOY • Wa22ermann • Katha Pauer • Frauenstrasse • UHD • Elena Rud

PULS Open Air 2024, 6. bis 8. Juni auf Schloss Kaltenberg

Das PULS Open Air steht auch 2024 wieder für ein einzigartiges Festivalerlebnis. Die Atmosphäre der spektakulär in Szene gesetzte Kulisse auf Schloss Kaltenberg lässt bereits beim Betreten des Festivalgeländes das Herz der Besucher:innen höher schlagen. Und wenn dann die Headliner:innen zum Mikrofon greifen, entsteht in der spektakulären Arena eine unvergleichliche Stimmung.

Neben der Mainstage in der Kaltenberg-Arena wartet das Festival zudem mit zahlreichen weiteren Areas und Aktivitäten auf, die die drei Festival-Tage zu einem Erlebnis machen, an das die Besucher:innen noch lange zurück denken. Das PULS Open Air bietet jede Menge neue Musik, spannende Workshops, deepe und unterhaltsame Live-Podcasts und Party Vibes non-stop. Zudem setzt das Festival Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion.

Schloss Kaltenberg ist Veranstalter, PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Airs.

Mehr Infos und Tickets sowie Impressionen vom Festival gibt es auf www.pulsopenair.de.