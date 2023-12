Raubdelikt unter Jugendlichen in Oberschleißheim

Am Dienstag, 19.12.2023, gegen 21:30 Uhr befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München am S-Bahnhof Oberschleißheim. Dort wurde er von einer ihm nicht bekannten jüngeren männlichen Person angesprochen und mit dem Vorwand einem schwer verletzten Freund zu helfen aufgefordert, ihm in die Rotdornstrasse zu folgen.

Hier wartete eine zweite jüngere männliche Person. Diese zeigte dem 15-Jährigen eine schwarze Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Jacke. Mit dem erbeuteten Kleidungsstück flüchteten die zwei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Der 15-Jährige blieb unverletzt. Er vertraute sich nach der Tat seiner Mutter an, die die Polizei über den Notruf 110 verständigte. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tatverdächtigen erbrachten keine Hinweise auf diese.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14 – 15 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlank, bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkelblauer Wollmütze von „Lacoste“, dunkler Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 1,80 m groß dunkel gekleidet, bewaffnet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der S-Bahnhof Oberschleißheim / Rotdornstrasse (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.