Rea Garvey Arena Tour Halo 2024 – 21.04.2024 Olympiahalle München

Neues gleichnamiges Album

Konzerte in München, Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Zürich, Stuttgart und Wien

Mit einer Arena Tour 2024 und seinem sechsten Studio-Album HALO eröffnet Rea Garvey ein weiteres Kapitel seiner eindrucksvollen Karriere. Auf dem Tourplan stehen acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rea Garvey präsentiert seine neue Show, die natürlich alle Hits und die Songs des aktuellen Albums umfasst. Konzerte in München, Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Zürich, Stuttgart und Wien. Ab dem 17. Oktober, 10 Uhr gibt es für die Fans bereits erste Tickets über den Artist Pre-Sales zu kaufen. Der offizielle Vorverkauf startet am 20. Oktober um 10 Uhr.

Rea Garvey hat seine Fans stets als kreativer und vielseitiger Künstler überzeugt, der unterschiedliche Sounds sowie Pop und Rock-Elemente mit seinen Singer/Songwriter-Qualitäten und ebenso kraft- wie gefühlvollem Gesang verbindet. Seine packenden, kurzweiligen Bühnenauftritte entführen das Publikum in seine emotionale Welt. Sein außergewöhnliches erzählerisches Talent und seine einnehmende Art, scheinen jeden Einzelnen zu umarmen, wie ein HALO.

Rea Garvey über HALO: „Es ist Wissen, Glück und Hoffnung. Es ist die Wärme des Vertrauens und die Stärke in dunklen Stunden. Das Leben ist das Licht, Güte ist Glück, Glaube kennt keine Angst, und dein HALO ist das, was du hast und gibst, es ist das, was du bist und teilst.“

Diese kraftvolle Botschaft will Rea Garvey auf seinen Konzerten vermitteln. HALO soll die Herzen und Seelen der Menschen berühren, so wie die Begegnungen, die ihn inspiriert haben. Ein HALO der Positivity soll durch die Arenen scheinen, so seine Vision. Zwei Dinge sind sicher: Die Fans dürfen sich auf emotionale, elektrisierende Auftritte freuen und ein Album, welches das Leben in all seinen Facetten zelebriert.

Hits wie The On, Is it Love, Can’t Say No, Kiss me, waren Meilensteine in der Karriere von Rea Garvey. Seine Singles und Alben erreichten bisher eine Gesamtauflage von über 2 Millionen.

Live Nation Presents Rea Garvey

Halo Arena Tour

So. 21.04.2024 München Olympiahalle

Mi. 24.04.2024 Köln Lanxess Arena

Do. 25.04.2024 Frankfurt Festhalle

Sa. 27.04.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mo. 29.04.2024 Hamburg Barclays Arena

Mi. 01.05.2024 Zürich The Hall

Do. 02.05.2024 Stuttgart Porsche Arena

Sa. 04.05.2024 Wien Wiener Stadthalle D

