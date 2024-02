Red Bulls eröffnen neue Heimspielstätte mit einem Spiel gegen ein Team der National Hockey League (NHL)

Servus SAP Garden: Eröffnungs-Wochenende vom 27. bis 29. September 2024

Es ist offiziell: Am 27. September öffnet der SAP Garden in München erstmals seine Pforten für die breite Öffentlichkeit – und das mit einem Paukenschlag! Der EHC Red Bull München läutet das Eröffnungs-Wochenende vom 27. bis 29. September mit einem Spiel gegen ein Team aus der besten Eishockeyliga der Welt, der National Hockey League (NHL), ein.

Der Eröffnungstermin wurde erstmals am Abend des 18. Februar im Rahmen einer Drohnen-Show rund um die neue Heimspielstätte des viermaligen deutschen Meisters bekannt gegeben. Nun steht fest: Die geschichtsträchtige, erste Sportveranstaltung in der neuen multifunktionalen Sportarena, wird eine Eishockeybegegnung sein. Nicht irgendeine, sondern eine Partie des EHC Red Bull München gegen ein NHL-Team. Der Name der NHL-Mannschaft wird voraussichtlich in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Bis zu 11.500 Zuschauer finden im SAP Garden Platz, bei Eishockeyspielen liegt die maximale Kapazität bei 10.796. In das Hauptgebäude, das von der Eisfläche bis zur Hallendecke 29 Meter misst, würde das Münchner Siegestor hineinpassen. Ab der Saison 2024/25 werden hier alle Heimspiele des EHC Red Bull München ausgetragen. Hinzu kommen jährlich mindestens 20 Heimspiele des FC Bayern Basketball sowie bis zu 40 Sportevents oder sportnahe Veranstaltungen. Mit der Landeshauptstadt München wurde ein umfangreicher Eiszeitenvertrag abgeschlossen, der mehr als 8.000 Eiszeitstunden umfasst.

Zum SAP Garden gehören auch drei ganzjährig nutzbare Eissportflächen mit einer Gesamteisfläche von rund 5.400 Quadratmetern, die sowohl für den Trainingsbetrieb als auch für den Breitensport konzipiert sind und autark vom Hauptgebäude betrieben werden können. Neben Eishockey können hier auch olympische Sportarten wie Eiskunstlauf, Shorttrack oder Curling zu Trainingszwecken betrieben werden. Eine der drei Eishallen fasst 600 Zuschauer, die beiden anderen Hallen bieten Platz für jeweils 200 Personen. Der gesamte Gebäudekomplex einschließlich der Hauptspielfläche ist Teil des weltberühmten und geschichtsträchtigen Münchner Olympiaparks und hat eine Brutto-Geschossfläche von mehr als 70.000 Quadratmetern, die Gesamt-Nutzfläche beträgt stattliche 22.500 Quadratmeter.

„Außergewöhnliches Stadionerlebnis“

„Wir sind stolz, dass dieses Projekt Ende September mit einem Sporterlebnis der ganz besonderen Art startet“, sagt René Dimter, Geschäftsführer der Red Bull Stadion München GmbH, dem Bauherren des SAP Gardens. „Allen künftigen Besuchern können wir ein außergewöhnliches Stadionerlebnis in einer der modernsten Sportarenen Europas versprechen“, so Dimter weiter.

„Tag der offenen Tür“ und Basketballspiel

Nach der Partie der Red Bulls gegen das NHL-Team ist vor dem „Tag der offenen Tür“. Am Samstag (28. September) können sich über den gesamten Tag hinweg alle Münchner im Rahmen eines Besuchs einen ersten, nachhaltigen Eindruck über das neue Wahrzeichen und seinen Optionenreichtum machen. Dabei werden die Gäste unter anderem auch den neuen Videowürfel mit einer Gesamtprojektionsfläche von 209 Quadratmetern im Einsatz erleben. Darüber hinaus erwarten die Besucher unterschiedliche Show-Darbietungen, welche die Nutzungsvielfalt des SAP Gardens dokumentieren.

Am Sonntag (29. September) feiert dann der fünfmalige deutsche Basketballmeister FC Bayern München sein Debüt auf dem neuen Parkett am Oberwiesenfeld. Weitere Informationen zum Programm dieses Tages folgen.

Der Vorverkauf für das Eishockey- und Basketballspiel startet voraussichtlich im Mai dieses Jahres. Ab Mai können sich alle Interessierten auch für den „Tag der offenen Tür“ auf der Website www.sapgarden.com anmelden. Dort finden sich weitere Informationen zum Eröffnungswochenende sowie Hinweise zum Ticketverkauf für das Spiel der Red Bulls gegen ein Team aus der NHL.