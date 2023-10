Red Bulls stimmen Wechsel von Julian Lutz in die USHL zu

Stürmer Julian Lutz vom EHC Red Bull München wechselt zu den Green Bay Gamblers in die United States Hockey League (USHL). Die Organisation der Red Bulls stimmte der Bitte ihres Spielers zu, künftig in der US-Juniorenliga aufzulaufen.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Julian will nach den schwierigen beiden letzten Jahren im Juniorenbereich nochmals Schwung holen. Ab 1. Mai 2024 gehört er dann wieder zum Kader des EHC Red Bull München.“ In den vergangenen beiden Spielzeiten haben die Münchner den 1,87 Meter großen Angreifer insgesamt 48-mal in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) und der Champions Hockey League (CHL) eingesetzt (3 Tore | 10 Assists). In dieser Saison stand Lutz noch nicht im DEL-Kader der Red Bulls.