Ritterlicher Weihnachtszauber im Nürnberger Land: Bummeln und feiern in historischem Ambiente

Weihnachtsmarkt auf Burg Hartenstein

„Das Besondere an unseren Schlössern und Burgen ist ihre Erlebbarkeit“, erklärt Petra Hofmann von Nürnberger Land Tourismus. „Sie bilden die romantische Kulisse für diverse Adventsmärkte, die dadurch ein besonderes Flair bekommen.“ Den Auftakt macht der Weihnachtsmarkt auf Burg Hartenstein. Hier stöbern Besucher bei regionalen Kunsthandwerkern nach Geschenken und stärken sich mit heimischen Leckerbissen von „Heimat aufm Teller“-Betrieben.

Burgweihnacht in Burgthann

Weiter mit dem mittelalterlichen Flair geht es am dritten Advent bei der Burgweihnacht in Burgthann. Hier lauschen Besucher Posaunenchor und Gesangsverein, bummeln durch den Innenhof oder hören im Lesekeller Geschichten bis der „Pelzmärtel“ kommt. Er verteilt ähnlich wie der Nikolaus Geschenke. Im Anschluss gibt es den traditionellen Laternenumzug mit dem Christkind durch das Burgviertel.

Budenzauber auf den Märkten und am Weiher

An den ersten drei Adventswochenenden findet im Hof der ehemaligen Universität in Altdorf ein romantischer Weihnachtsmarkt statt. Dann sind auch die Buden des Christkindlesmarkts rund um den Dorfweiher in Winkelhaid aufgebaut. Tipp: Die ganze Adventszeit hindurch laden die mittelalterlichen Marktplätze von Lauf und Hersbruck zum Besuch des weihnachtlichen Budenzaubers.

Besinnlich ohne Markt

Wer sich lieber ohne Markttrubel auf die Festtage einstimmt, kann unter drei verschiedenen Events wählen: Am 1. Dezember 2019 genießen Besucher Glühwein und ein weihnachtliches Konzert im Innenhof des Deutschen Hirtenmuseums Hersbruck. Rund um das Tucherschloss in Simmelsdorf lockt am 15. Dezember die Dorfweihnacht, bei der viele Chöre auftreten. Romantiker ziehen am 21. Dezember abends mit Fackeln zur Waldweihnacht in der Kapellenruine „Zum heiligen Baum“ in Arzlohe. Schon in alten Zeiten wurde dort am Tag des heiligen Thomas ein Gottesdienst gehalten.

Weitere Infos

Nürnberger Land Tourismus, Waldluststraße 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz,

Tel. 09123/950-6062, urlaub@nuernberger-land.de, urlaub.nuernberger-land.de