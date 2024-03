SAP Garden-Opening: Red Bull München empfängt die Buffalo Sabres

Der Auftaktgegner steht fest: Am 27. September wird der EHC Red Bull München um 20:30 Uhr gegen das National Hockey League-Team der Buffalo Sabres im dann fertiggestellten SAP Garden antreten. Die Partie findet im Rahmen des großen Eröffnungs-Wochenendes vom 27. bis 29. September in der neuen Heimspielstätte des viermaligen deutschen Eishockeymeisters statt.

„Wir streben immer nach dem Besten und die NHL ist natürlich die beste Liga der Welt. Es ist wirklich für alle absolut großartig, unseren wunderbaren SAP Garden gegen die Buffalo Sabres einweihen zu dürfen. Diese Partie wird für unsere Spieler, unsere Organisation und alle Zuschauer ein einzigartiger Gänsehautmoment, an den wir uns alle noch lange erinnern werden“, sagt Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey.

Das Spiel der Red Bulls gegen die Sabres ist Teil der „2024 NHL Global Series Challenge Germany presented by Fastenal“. Der offizielle Vorverkauf für diese Begegnung startet am 7. Mai. Tickets und VIP-Hospitality-Pakete sind dann auf der Website der Red Bulls (www.redbullmuenchen.de) erhältlich. Dauerkarten-Inhaber des Münchner DEL-Clubs haben ein Vorkaufsrecht auf ihre Plätze.

Einen Tag nach der Begegnung können sich bei einem Besichtigungstag alle Münchner im Rahmen eines Besuchs einen ersten, nachhaltigen Eindruck von der neuen multifunktionalen Sportarena im Münchner Olympiapark verschaffen. Die Besucher erwarten unterschiedliche Show-Darbietungen, welche die Nutzungsvielfalt des SAP Gardens dokumentieren. Am Sonntag (29. September) feiert dann der FC Bayern Basketball sein Debüt im SAP Garden.

Die NHL macht zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Station in der bayerischen Landeshauptstadt. 1990 gastierten die Edmonton Oilers in München und gewannen gegen den EC Hedos München mit 8:4. 34 Jahre später folgen nun die Buffalo Sabres. Für den EHC Red Bull München ist es das erste Aufeinandertreffen mit einem Team aus der besten und bekanntesten Eishockey-Liga der Welt.

Für einen Akteur bei den Sabres könnte es im September ein spektakuläres Wiedersehen geben. Denn mit JJ Peterka spielt derzeit ein waschechter Münchner im Sabres-Team. Der 22-Jährige hat im Münchner Nachwuchsteam das Schlittschuhlaufen gelernt, in der Red Bull Eishockey Akademie sein Talent verfeinert und reifte in den Profiteams des EC Red Bull Salzburg und des EHC Red Bull München zum Top-Prospect. 2020 wurde er von der Organisation der Buffalo Sabres gedraftet und gab 2021 sein NHL-Debüt.