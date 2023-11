Sauerlach: Raub im Kiosk – Mann mit Messer bedroht

Am Dienstag, 28.11.2023, gegen 14:20 Uhr, hielt sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München an seinem Arbeitsplatz in einem Kiosk in Sauerlach auf.

Zu dem Zeitpunkt betraten zwei unbekannte Männer den Verkaufsraum. Sie waren voll maskiert und drohten dem 39-Jährigen mit einem Messer. Die beiden Männer forderten den 39-Jährigen auf, die Kasse zu öffnen.

Dieser Aufforderung kam der 39-Jährige nach und die Männer entnahmen selbst mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse.

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in Richtung Bahnhof Sauerlach. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten die beiden unbekannten Männer nicht mehr im Umfeld angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Polizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, bekleidet mit dunkler Hose und schwarz-weiß-gestreiftem Hoodie, dunkle Daunenweste.

Täter 2:

Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, bekleidet mit roter Hose und dunkelblauer Daunenjacke, schwarze Basecap.

Beide Täter führten jeweils ein Messer mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Bahnhofsplatzes Münchner Straße und des S-Bahnhofes Sauerlach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.