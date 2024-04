Schlüsselübergabe an die Mieter*innen von 85 SWM Werkswohnungen in der Maxvorstadt

Schlüsselübergabe mit Oberbürgermeister Dieter Reiter für 85 SWM Mitarbeiterwohnungen und Kindertagesstätte in der Katharina-von-Bora-Straße

Zwischen Stachus und Königsplatz haben die Stadtwerke München einen Neubau mit 85 Mitarbeiterwohnungen fertiggestellt. An dem Ort, wo sich früher ein Heizkraftwerk der SWM befunden hat, können nun zahlreiche Mitarbeitende mit ihren Familien in zentraler Lage leben. Oberbürgermeister Dieter Reiter überreichte zusammen mit Dr. Gabriele Jahn, SWM Geschäftsführerin Personal, Immobilien, Bäder, symbolisch den Schlüssel an die ersten Mieter*innen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Die Stadtwerke München setzen mit ihrem Werkswohnungsbau Maßstäbe. Ich appelliere auch an andere örtliche Unternehmen, diesem Beispiel zu folgen und ihren Mitarbeitenden Wohnungen und Belegungsrechte anzubieten. Damit werden nicht nur dringend benötigte Fachkräfte nach München gelockt, auch der angespannte Wohnungsmarkt wird spürbar entlastet.“

Dr. Gabriele Jahn, SWM Geschäftsführerin Personal, Immobilien, Bäder: „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Mitarbeitenden Wohnungen auch in zentraler Innenstadtlage anbieten können. Das ist einerseits ein Zeichen der Wertschätzung, andererseits untermauert der Bau das Image der SWM als attraktiver und zukunftsgewandter Arbeitgeber. Unser Werkswohnungsangebot trägt als einer von vielen Benefits dazu bei, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterende für unser Unternehmen zu gewinnen.“

Sieben Geschosse und ein „Haus für Kinder“

Die 6.600 m² Wohnfläche verteilen sich auf sieben Stockwerke, wobei die Wohnungsgröße zwischen 36m² und 146m² liegt. Die Fassade besticht mit großzügigen, bodentiefen Fenstern. Dazu bieten die nach Süden ausgerichteten Wohnungen Loggien, während die nördlichen mit Wintergärten ausgestattet sind. Die Wohnungen oberhalb der Staffelgeschosse verfügen über Dachterrassen. Die zwei Untergeschosse sind mit 134 Tiefgaragenstellplätze versehen, davon sind 70 für benachbarte Einrichtungen des Freistaats Bayern. Dazu bietet StattAuto als Mietautopartner Fahrzeuge direkt im Objekt an.

Eine Besonderheit ist das im Erdgeschoss und 1. Stock des östlichen Gebäudeteils integrierte und von der Stadt München betriebene „Haus für Kinder“: Es bietet 74 Plätze in je zwei Krippen- und Kindergartengruppen. Der Innenhof wurde unter anderem mit Grünanlagen und Kinderspielbereichen umgestaltet. Dadurch werden auch die umliegenden Gebäude aufgewertet. Verantwortlich für den Bau war die Immobilienabteilung der Stadtwerke München, Entwurfsverfasser ist das Münchner Planungsbüro 03 Architekten GmbH.

Die Mietpreise liegen am unteren Ende des Mietspiegels. Durch das freiwillige München Modell der SWM sinkt für Mieter*innen mit entsprechender Berechtigung bei knapp 40% der 85 Wohnungen die Miete noch einmal spürbar.

Werkswohnungsengagement geht weiter

Mit dem Bau in der Katharina-von-Bora-Straße haben die Stadtwerke München jetzt das letzte Objekt Ihrer ersten Initiative mit 500 Neubauwohnungen erfolgreich fertiggestellt. Sie verfügen damit über rund 1.400 Werkswohnungen in ihrem Bestand, die sie ihren Mitarbeitenden anbieten können. Ihre Mitarbeitenden können so zu günstigen Mietkonditionen in fast allen Teilen Münchens arbeitsplatznah leben. Und es geht weiter: bis 2030 soll der Wohnungsbestand der SWM auf rund 3.000 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet fast verdoppelt werden.

Weitere SWM Projekte im Bau / in der Planung: