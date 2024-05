Schnelles Eintreffen verhindert Brandausbreitung

Brückestraße – Am Abend des Maifeiertages ist im Münchner Westen eine Garage durch ein Feuer zerstört worden. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr ist ein Übergreifen der Flammen verhindert worden.

Der Löschzug der Feuerwache Pasing befand sich auf der Rückfahrt von einem vorherigen Einsatz, als die Einsatzkräfte über Funk zu einer Garage in Vollbrand in der Brückestraße beordert wurden. Schon in den ersten Notrufen wurden kleinere Explosion geschildert. Bereits auf der Anfahrt war eine tiefschwarze Rauchsäule zu sehen. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Die Eigentümer teilten dem Einsatzleiter mit, dass sich noch Gasflaschen im Brandobjekt befinden. Das Feuer drohte zudem, auf das angrenzende Haus sowie umliegende Bäume überzugreifen. Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut. Ein Trupp unter Atemschutz leitete die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr ein. Im weiteren Verlauf intensivierte man die Maßnahmen mit Löschschaum, die mittlerweile eingetroffene Freiwillige Feuerwehr unterstütze hierbei. Nach einer Stunde konnte der Leitstelle „Feuer aus“ gemeldet und der Einsatz beendet werden.

Das zeitnahe Eingreifen der Feuerwehr München verhinderte eine weitere Brandausbreitung. Die Garage ist allerdings komplett ausgebrannt, aber nach jetzigen Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet. Personenschäden sind nicht zu beklagen.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.