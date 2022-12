Schwabing: Unfall zwischen Pkw und Polizeifahrzeug

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger aus München mit seinem Pkw VW auf der Ungererstraße Richtung Nordfriedhof. An der Kreuzung zur Soxhlet-/ und Luxemburger Straße fuhr der 33-Jährige nach links, um in die Soxhletstraße abzubiegen.

Zur selben Zeit befuhr eine 23-Jährige aus München mit einem uniformierten Polizeifahrzeug Mercedes die Ungererstraße stadteinwärts Richtung Leopoldstraße. An der Kreuzung zur Soxhletstraße und Luxemburger Straße beabsichtigte die 23-Jährige die Kreuzung geradeaus zu überqueren, um der Ungererstraße weiter zu folgen. Dabei war sie gegenüber dem linksabbiegenden Gegenverkehr vorfahrtsberechtigt.

Während des Abbiegens vom 33-Jährigen kam es aus diesem Grund zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Polizeifahrzeug. Durch den Zusammenstoß verletzten sich sowohl der 33-Jährige als auch die 23-Jährige und ihre beiden Beifahrer, ein 26-jähriger und ein 23-jähriger Polizeibeamter aus München leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro.

Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme wurden jeweils eine Spur der Ungererstraße gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.