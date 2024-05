Schwan auf Abwegen – Sendling

Boschetsrieder Straße – Ein Schwan hat sich am Freitagabend auf den Parkplatz einer Autovermietung verirrt. Er konnte umgesiedelt werden.

Trotz „Starthilfe“ und gutem Zureden durch die Besatzung des Kleinalarmfahrzeuges wollte der Schwan den Parkplatz nicht verlassen. Offensichtlich fühlte er sich in dieser für ihn ungeeigneten Umgebung wohl. Um eine Gefährdung für den Verkehr und den Schwan auszuschließen, entschieden die Einsatzkräfte, den durchaus sehr großen Schwan umzusiedeln. Ohne größere Gegenwehr ließ sich der Wasservogel einfangen. An der Floßlände konnte der Schwan dann in die Freiheit entlassen werden. Warum der Schwan auf dem Parkplatz gelandet war, ist der Feuerwehr nicht bekannt.