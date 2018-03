SEA LIFE: Eröffnung der Themenwelt „Abenteuer Schildkröte“

München, 23.03.2018. Wellness für kleine Superhelden? Nein, im SEA LIFE im Olympiapark sind keine Superhelden eingezogen, aber die neuen Schildkröten haben in der Tat Fähigkeiten, die eines Superhelden würdig sind. Da wären ausgeklügelte Schutzmechanismen, Augen, die sogar ultraviolettes Licht sehen können oder ein extrem langes Leben. Die neue Themenwelt, die am 26. März für alle Besucher eröffnet wird, nimmt Besucher nun mit auf das „Abenteuer Schildkröte“.

Auch solche Superhelden brauchen eine Auszeit. Deshalb erhielt die Falsche Landkarten-Höckerschildkröte bei der feierlichen Eröffnung eine kleine Wellnesseinheit zum Entspannen. Mit einer Zahnbürste schrubbte General Manager Jochen Schilling den Panzer. Schildkröten spüren dies nämlich trotz der Dicke des Panzers und genießen es. Pflege gehört nun mal auch bei Schildkröten dazu.

Der biologische Leiter Dr. Jens Bohn erzählte den bei der Eröffnung anwesenden Kindern der 6d des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums: „Ihr denkt vielleicht, dass alle Schildkröten sehr langsam und langweilig wären, aber da täuscht ihr euch. Die schnellste Schildkröte wird bis zu 35km/h schnell und die vielseitigen Reptilien haben sogar die Dinosaurier überlebt.“

Diese sehr anpassungsfähigen Tiere gibt es seit rund 220 Millionen Jahren. Passenderweise gibt es auch über 220 Arten – und zwar auf der ganzen Welt. Dort leben sie in den Gewässern, an Land oder in Sümpfen. In Deutschland allerdings kommt normalerweise nur eine Art vor – die Europäische Sumpfschildkröte. Das hat sich nun geändert:

Pünktlich zu den bayerischen Osterferien können alle Besucher ab dem 26. März die Schildkröten aus aller Welt treffen: die falsche Landkarten-Höckerschildkröte, die Siebenrock-Schlangenhalsschildkröte, Dreizehen-Dosenschildkröte, die Gewöhnliche Moschusschildkröte, die Rotwangen-Schmuckschildkröte und die Großkopf-Schlammschildkröte, die liebevoll Schnappi genannt wird. Sogar Babyschildkröten gibt es zu sehen.

Alle Tiere sind eine Leihgabe der Auffangstation für Reptilien, München e.V.. Dr. Thomas Türbl, Fachtierarzt der Reptilienauffangstation, sagte bei der Eröffnung: „Wir kümmern uns vor allem um nichtartgerecht gehaltene oder ausgesetzte Tiere. Das Bewusstsein für die richtige Haltung von Schildkröten muss erhöht werden. Deshalb planen wir dieses Jahr verschiedene Aktionen zusammen mit dem SEA LIFE München Team.“

Wer mehr zu den außergewöhnlichen Geschichten der Schildkröten und deren Fähigkeiten erfahren oder mit Spenden unterstützen möchte, kann das Großaquarium im Olympiapark täglich ab 10 Uhr besuchen.

Weitere Infos und Tickets unter www.sealife.de oder www.reptilienauffangstation.de.