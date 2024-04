Sendling: 15-Jährige besprüht mehrere Fahrzeuge und Hauswände mit nationalsozialistischen Graffitis

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 20:30 Uhr stellte ein Passant eine Frau fest, welche Graffitis mit Bezug zum Nationalsozialismus über die gesamte Westendstraße an Hauswände und geparkte Fahrzeuge sprühte.

Die daraufhin verständigte Polizei konnte eine Tatverdächtige vor Ort festnehmen. Es handelt sich hierbei um eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München. Betroffen waren insgesamt 15 Fahrzeuge sowie 16 weitere Örtlichkeiten in der Westendstraße. Sie wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung einer Jugendeinrichtung überstellt.

Am Montag, 08.04.2024, gegen 19:30 Uhr, verständigten erneut mehrere Zeugen den polizeilichen Notruf, dass eine weibliche Person Schmierschriften an geparkte Fahrzeuge und Hauswänden im Stadtteil in der Au anbrachte. Die eingesetzten Streifen konnten die Tatverdächtige vor Ort antreffen und als die Person vom Samstag, 06.04.2024 identifizieren.

Sie hatte diesmal erneut 13 Fahrzeuge sowie 33 Objekte mit nationalsozialistischen Symbolen besprüht und beschädigt.

In allen Fällen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Schmierereien wurden durch die Polizei bereits zum Großteil entfernt und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die 15-Jährige wurde in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung einer Jugendeinrichtung überstellt.

Das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.