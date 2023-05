Sendling: Einbruch in Büro – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Montag, 29.05.2023, 04:30 Uhr, bis Dienstag, 30.05.2023, 08:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Büro in Sendling.

Im Büro wurden mehrere Schreibtische sowie Rollcontainer durchsucht. Aus einem Tresor und mehreren Geldkassetten wurden Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hansastraße, Tübinger Straße und Garmischer Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.