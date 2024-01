Sendling: Flasche auf den Kopf geschlagen und beraubt

Am Sonntag, 14.01.2024, gegen 05:00 Uhr, befand sich eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Weg zu ihrer Wohnung. An der U-Bahnstation Brudermühlstraße verließ sie die U-Bahn und wurde dort von einem unbekannten Mann angesprochen und verfolgt. Am Treppenaufgang zum Resi-Huber-Platz schlug der Mann unvermittelt mit einer Flasche auf den Hinterkopf der 57-Jährigen und entwendete ihre Handtasche samt Inhalt.

Die 57-Jährige flüchtete sich zu einem Passanten an der Oberfläche, welcher die Polizei verständigte. Gleichzeitig entfernte sich der unbekannte Täter auf der Thalkirchner Straße stadteinwärts.

Die 57-Jährige wurde bei der Tat verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, dunkler Teint, kurze schwarze Haare; schwarze Bekleidung, Schuhe mit weißer Sohle

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation Brudermühlstraße, Thalkirchner Straße und Implerstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.