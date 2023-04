Sendling: Restaurant nach Brand komplett verrußt

Hansastraße – In einem frei stehenden Restaurant ist am Montagmorgen ein Kühlgerät in Brand geraten. Die gesamte Lokalität wurde durch Brandrauch verrußt.

Ein Passant bemerkte die Rauchentwicklung im Gebäude und setzte sofort unter der Telefonnummer 112 einen Notruf ab. Die Integrierte Leitstelle schickte daraufhin einen Löschzug und die zuständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle.

Den Einsatzkräften zeigte sich eine starke Rauchentwicklung im Lokal und aus einem Lichtschacht auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes. Sie mussten sich gewaltsam Zutritt zum Lokal verschaffen. Mit zwei Löschrohren gingen die beiden Trupps zur Brandbekämpfung vor. In der Industrieküche kam es zum Brand des Kühlaggregates eines Kühlschrankes. Dadurch entstand eine massive Rauchentwicklung, die für eine Verrußung im kompletten Restaurantgebäude führte. Zur Entrauchung setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein.

Während der Löscharbeiten traf auch der Inhaber des Lokales ein. Ihm konnte nach Beendigung der Arbeiten die Einsatzstelle übergeben werden. Wann in dem Lokal wieder der Betrieb aufgenommen werden kann und welcher Sachschaden bei dem Brand entstanden ist, kann von der Feuerwehr nicht eingeschätzt werden. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.